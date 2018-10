Schlendern, shoppen, schnuppern

Gabriele Rataj

Strausberg (MOZ) Strausberg. Die politischen Aussagen oder Bekenntnisse sind am Tag der Deutschen Einheit in der Region eher zurückhaltend gewesen. Trotz gemischter Wetterlage strömten die Menschen indes zu Festmeile, Markt und Kirchenvorplatz zum Strausberger Einheitsfest.

Während im Saal der Gemeindeverwaltung in Hoppegarten traditionell die Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit stattfand, bildeten tiefere politische Debatten oder Betrachtungen auf Strausberger Straßen und Plätzen eher die Ausnahme.

Per Mail indes teilte am Mittag CDU-Stadtverordneter Manfred Leitner Gedanken mit, die ihm mit Blick auf die Worte von Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Tag der Deutschen Einheit gekommen waren. Er müsse ihm „mit Nachdruck widersprechen“, meint er angesichts einer, aus seiner Sicht „ernüchternden Bilanz“. „Die gleichen Pflichten haben wir Brandenburger und die anderen Ostdeutschen wohl übernommen, die gleichen Rechte werden uns aber seit 28 Jahren vorenthalten“, schreibt er.

Viel lieber aber als politisch zu debattieren, strömten die Bürger in Familie, als Paar oder im Freundeskreis zur Innenstadt, um zu flanieren, Bekannte zu treffen, sich einen Überblick über die Angebote an Tischen und Ständen zu verschaffen und bei verführerisch duftenden Offerten ins Gespräch zu kommen.

Schon am Vortag waren Stände und Bühne aufgebaut worden, zwischen denen am Vormittag nach dem Start der verschiedenen Strausseeläufe Frauen und Männer mit Startnummern auf den Trikots ihren Weg übers Kopfsteinpflaster nahmen – freundlich beklatscht von den anfangs noch wenigen Besuchern der Festmeile Große Straße.

Doch bald schon wurde das Gedränge größer, bildeten sich erste Schlangen für Quarkkäulchen in der Tüte, frischen Hefekuchen aus dem mobilen Backofen, für selbst gebackene Waffeln und Gummibärchenbowle für die Jüngsten. Abnehmer für Süßes und Herzhaftes gab es genug.

Beim Whisky-Verkosten wurde ebenso gern verweilt wie an den Tischen zwischen Bratwurststand und Auto-Parade. Bei Automeister Zabel wurde die Luft zur Freude der Kleinen nicht in die aufgeschichtete Reifen gepresst, sondern in Luftballons. Und die floralen Grüße der zahlreichen Blumenhändler bildeten eine Flucht mit den Verkaufstischen.

„Eigentlich ist es wie immer“, sagten viele, doch genau deshalb kämen sie auch her. Zwischen Kettenkarussell und Riesenrad sorgte auf der Bühne am Markt „Right Now“ musikalisch für Stimmung und der Kinderzirkus Aron mit seiner Seifenblasenschau für leuchtende Kinderaugen.

Da nahmen sich Straßenstände wie der vom ADFC oder der Tisch mit gespendeten Büchern, der zum Anhalten, Stöbern, Mitnehmen und Spenden für Unicef animieren sollte, fast zurückhaltend aus. „Aber wir können diesmal zufrieden sein“, sagte Isolde Marotz, die ebenso wie Martha Sieber rein ehrenamtlich hinter dem Büchertisch stand.

Der Kinderflohmarkt im Norden der Großen Straße indes, schien noch nicht die beste Belebungsstrategie gewesen zu sein.

Wie in den Vorjahren machten sich bei deutlich gebessertem Wetter schließlich viele bereits zur Energie-Arena auf, um das Programm des Strausberger Fanfarenzugs zu verfolgen.