Lieblingsbilder und Herbst-Impressionen

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Mein Lieblingsbild“ heißt eine Fotoausstellung des EKO-Fotozirkels, die am 23. Oktober in der Eisenhüttenstädter Geschäftsstelle der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eröffnet wird. Mitglieder des Fotozirkels zeigen darin ihre ganz persönlichen Lieblingsbilder. Aus Tausenden Fotos haben sie diese ausgewählt. Jedes Foto hat seine eigene Geschichte und jeder Fotograf könnte zu jedem Bild eine Geschichte erzählen.

So wie Walter Laube, der unter anderem ein Bild mit dem Titel „Fotoenthusiasten“ für die Ausstellung ausgewählt hat. Darauf zu sehen sind drei Fotografen, die ihre Kameras mit extrem großen Objektiven in den Himmel recken. Ein vierter Mann beobachtet sie dabei. Was es da am Himmel zu sehen gibt, bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen. Vielleicht sind es vorüberziehende Kraniche, vielleicht ist es eine besonders originell geformte Wolke. Vielleicht verfolgen die drei Fotografen aber auch eine der jüngsten Sonnenfinsternisse. Wer erfahren möchte, was genau es da Interessantes am Himmel gibt, der sollte zur Eröffnung am 23. Oktober um 18.30 Uhr kommen und den Autoren einfach selbst fragen. Außer Walter Laube zeigen Jana Hiemer, Catrin Nickel, Alvaro Casajus, Herbert Fehring, Carsten Genz, Bernd Geller, Fred Gillmeister, Heiko Schmidt, Siegbert Lange, Günther Volger und Dana Krüger ihre Lieblingsbilder.

Mit der Ausstellung bei der Raiffeisen-Volksbank möchte sich der Fotozirkel für die jahrzehntelange enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle bedanken. Eine solche Zusammenarbeit gibt es auch mit der Städtischen Alten- und Altenpflegeheim Eisenhüttenstadt GmbH. Dort ist eine weitere Ausstellung des Vereins bereits seit der vergangenen Woche zu sehen. „Herbst in der Region“ heißt sie. Besucher werden dazu eingeladen, das Farbenspiel des Herbstes zu genießen. Sechs Fotografen des EKO-Fotozirkels haben den Herbst im Schlaubetal festgehalten. Zu sehen sind ihre Bilder bis Februar 2019.(gro)