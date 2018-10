Ende der zweiwöchigen Bau-Ruhe in Sicht

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Die Oberfläche der Straße Am Waldrand ist aufgerissen, Einfahrten sind provisorisch hergestellt, Baumaterial liegt bereit – doch seit zwei Wochen ruhen die Arbeiten an der rund 380 Meter langen Trasse. „Bevor es weiter gehen kann, müssen Versorgungsleitungen, die im Boden gefunden wurden, verlegt werden“, sagt Bettina von Jutrzenka aus dem Grünheider Bauamt.

Konkret geht es um Kabel der E.dis und der Telekom. Nachdem sich vor allem die Telekom lange „in Schweigen gehüllt“ habe, gibt es seit Dienstag Termine von beiden Unternehmen. „Die Telekom kommt am Donnerstag und die von der E.dis beauftragte Firma am Montag“, sagt Bettina von Jutrzenka. Erst wenn die Kabel verlegt sind, können die Arbeiten wieder aufgenommen werden.

„Der Unterbau und der Frostschutz sind teilweise aufgebracht“, nennt die Bauamtsmitarbeiterin den aktuellen Stand. „Wir konnten aber nicht mit dem Borde-Setzen und dem Asphalt-Einbau beginnen, weil alles hintereinander weg passieren soll“, erklärt sie. Die Kosten würden sich durch die Verzögerung nicht erhöhen, betont Bettina von Jutrzenka auf Nachfrage. „Das ist im Vertrag geregelt. Das müssen die Firmen untereinander ausmachen. Aber wir helfen natürlich“, sagt sie.

Auf insgesamt 308 592 Euro würden sich die Kosten nach derzeitigem Stand belaufen – im Haushalt der Gemeinde waren für das Vorhaben 280 000 Euro eingeplant. Normalerweise müssen Anlieger in Straßen der Kategorie Anliegerstraße 75 Prozent, die Gemeinde nur 25 Prozent der Kosten tragen. Da sowohl die Straße Am Waldrand, als auch die inbegriffene Verbindung zur Waldsiedlung nur einseitig bebaut sind, verringert sich der Anliegeranteil per Sondersatzung auf 55 Prozent.

Die Straße wird auf 4,75 Metern Breite ausgebaut. Fahrbahnen und Parktaschen erhalten Asphalt, Grundstückszufahrten Pflaster.