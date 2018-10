US-Gericht verurteilt Euromar-Chefs

Ingmar Höfgen

New York / Fehrbellin Die Insolvenzen des früheren Fehrbelliner Kakaorösters und -händlers Euromar und seines amerikanischen Mutterunternehmens Transmar jeweils im Dezember 2016 haben zumindest in den Vereinigten Staaten strafrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen.

Peter B. Johnson, der frühere Euromar-Geschäftsführer, 39, wurde in den vergangenen Tagen von einem New Yorker Bezirksgericht zu 30 Monaten Haft verurteilt. Sein Vater Peter G. Johnson, 69, muss für drei Jahre ins Gefängnis, er war bereits Mitte August verurteilt worden. Anschließend steht für Johnson senior noch eine zweijährige Bewährungszeit an, in der Bewährungshelfer ihn überwachen („supervised release“). Als Höchststrafe standen 30 Jahre im Raum.

Die Johnsons waren angeklagt, als Transmar-Chefs acht Banken um einen dreistelligen Millionenbetrag betrogen zu haben – in amerikanischen Medien war von Summen zwischen 350 und 360 Millionen US-Dollar (derzeit rund 297 bis 306 Millionen Euro) die Rede. Sie sollen dabei das Warenlager und die Umsätze besser dargestellt haben, als sie tatsächlich waren, um an Kredite zu kommen. Dies soll, so die Annahme der Staatsanwaltschaft, seit mindestens 2014 bis ins Jahr 2016 funktioniert haben. Seit August 2017 standen die Johnsons unter Hausarrest. Im März 2018 hatten sie dann mit der Staatsanwaltschaft einen Deal vereinbart und sich in je einem Fall der Verschwörung zum Betrug mittels zwischenstaatlicher Drahtkommunikation zum Nachteil finanzieller Institutionen schuldig bekannt.

Wie die New Yorker Staatsanwaltschaft herausgefunden haben will, beinhaltet die Manipulation unter anderem das Zählen von Vorräten, die Transmar bereits verkauft hatte oder die nicht hätten mitgezählt werden dürfen, und die Angabe von Forderungen, für die Transmar bereits Zahlungen erhalten hatte. Auch die Fehrbelliner Tochter Euromar wurde und wird in den Veröffentlichungen der Anklagebehörde immer wieder genannt. Dabei soll Geld von Transmar durch Euromar an andere Unternehmen geschleust worden sein, die wiederum Waren von Transmar „kauften“ und mit Transmar-Geld bezahlten. Dadurch ließe sich ein größerer Umsatz plausibler darstellen.

Offen ist aber weiter, wo das Geld geblieben ist, das Insolvenzverwalter auf beiden Seiten des Atlantik vermissen. Denn nicht nur Transmar hat Schulden von rund 350 Millionen US-Dollar hinterlassen. Noch viel höher sollen die Forderungen sein, die gegen den angeblichen Geldschleuser Euromar bestehen sollen. Sie wurden auf 1,3 Milliarden Euro beziffert, also mehr als dem Vierfachen der Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft. Zuletzt hatte sich Euromar-Insolvenzverwalter Peter Leonhardt die Zustimmung der Gläubiger eingeholt, um Forderungen gegen Schuldner zu verkaufen oder mit Hilfe von Prozessfinanzierern einzuklagen.

Als Grund für die Euromar-Insolvenz hatte Leonhardt im Mai 2017 Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten und auch den Brexit genannt; dadurch seien beim britischen Pfund, das Euromar zur Grundlage vieler Geschäfte gemacht habe, „erhebliche Währungsdifferenzen“ aufgetreten. Am 8. Dezember 2016 war die Insolvenz von Euromar bekanntgeworden. Am 31. Dezember 2016 folgte dann das amerikanische Mutterunternehmen.

Peter G. und Peter B. Johnson waren übrigens nicht die beiden einzigen Verurteilten in Sachen Transmar, das einst zu den Top-10 im weltweiten Kakaohandel zählte. Ein ebenfalls angeklagter Vorstand, (Thomas Reich), der für Finanzen mitzuständig gewesen war, soll für drei Monate ins Gefängnis. Auch wenn der strafrechtliche Teil in den USA damit abgearbeitet scheint – weil mehrere Banken die Transmar-Verantwortlichen auch zivilrechtlich auf millionenschweren Schadenersatz verklagen, dürfte die bei Transmar und Euromar fehlenden Gelder weiterhin ein Thema bleiben. In Fehrbellin wird trotz der Mega-Pleite weiter produziert: Im Mai vergangenen Jahres genehmigte das Bundeskartellamt den Kauf der Röstfabrik durch den international agierenden Ecom-Konzern