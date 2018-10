Mit guter Deckung zum Sieg im Topspiel

Wilfried Hohmann

Die HSG Schlaubetal-Odervorland hat mit einem 29:27 (15:10)-Heimsieg gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf im dritten Spiel ihren dritten Sieg in der Handball-Verbandsliga Süd der Männer behauptet. Das Spitzenspiel wurde für die Männer vom Trainergespann Michael Stalla/Normen Ermling zu einer nervlichen Zerreißprobe, die allerdings bereits vor dem Spiel begann. Und zwar mit einem technischen Defekt des Wettkampflichtes, das bereits vor dem Anpfiff des ersten Spiels um 14 Uhr komplett ausgefallen war. Obwohl es bereits unter der Woche mehrfach zu Problemen kam und dies auch dem Eigentümer der Halle, dem Amt Schlaubetal gemeldet wurde, war es bis Sonnabend zu keiner Reparatur gekommen. Es drohte eine Spielabsage, eine saftige Geldstrafe für den Gastgeber und für über 100 gespannt wartende Fans der Frust. Zum Glück konnten in letzter Sekunde noch zwei Elektriker aufgetrieben werden, die es tatsächlich schafften, die Lichtanlage wieder zum Laufen zu bringen.

Mit 15-minütiger Verspätung wurde die Partie angepfiffen. Zunächst sah es danach aus, als würden diese keine ernsthaften Probleme mit dem bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien Gegner bekommen. Denn die Hausherren übernahmen von Beginn an das Zepter und lagen in der 3. Minute mit 3:1 vorn. Die OSG ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und blieb bis zum 5:4 in unmittelbarer Schlagdistanz.

Als die Schlaubetaler sich durch drei Treffer von Mateusz Krzyzanowski, Pascal Hötzel und Friedrich Hanschel auf 8:4 absetzen konnten, veranlasste dies Gästetrainer Florian Deja zu einer Auszeit. Allerdings führte diese nicht zum gewünschten Erfolg, da die Gastgeber sich bis zur Halbzeit auf 15:10 absetzen konnten. HSG-Keeper Florian Voß ´hatte einen guten Tag erwischt und wehrte mehrere freie Würfe der Fredersdorfer ab.

Mit Beginn der zweiten Spielhälfte konnte die OSG zunächst auf 11:15 verkürzen. In der Folge verkürzten die Fredersdorfer mehrfach auf drei Tore, aber die Gastgeber konterten jeweils und behaupteten bis zum 24:20 in der 51. Minute ihren Vier-Tore-Vorsprung. Allerdings fiel ihnen das nicht leicht. Denn die Gäste hatten ihr Spielsystem auf eine offensive 4:2-Deckung umgestellt und HSG-Spielmacher Pascal Hötzel sowie den linken Aufbauspieler Matthias Stalla in eine konsequente Manndeckung genommen. HSG-Trainer Michael Stalla beorderte daraufhin seinen rechten Halbspieler Mateusz Krzyzanowski an den Kreis und zog Kreisspieler Friedrich Hanschel auf die mittlere Aufbauposition zurück. Zunächst allerdings ohne Erfolg, da Krzyzanowski zweimal in aussichtsreicher Position am Keeper scheiterte. Das nutzten die Fredersdorfer, um auf 22:24 zu verkürzen. Als Matthias Stalla in der 52. Minute eine Zeitstrafe kassierte, nutzten die Gäste dies zu zwei weiteren Treffern, so dass es in der 54. Minute 24:24 stand.

Jetzt packte Friedrich Hanschel den Vorschlaghammer aus und wuchtete mit einem kapitalen Hüftwurf den Ball derart unter die Latte des OSG-Tores, dass das Fangnetz aus den Halteösen sprang. Nachdem Fredersdorf den erneuten Ausgleich zum 25:25 erzielt hatte, waren es Mathias Stalla, Mateusz Krzyzanowski und wiederum Friedrich Hanschel, die ihr Team mit drei Treffern wieder 28:25 in Führung warfen, Nach dem 26. Gegentreffer war es dann Marc Eschenbach, der 40 Sekunden vor dem Abpfiff mit dem 29:26 für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Gästen gelang dann zwar noch das 27. Tor, aber am Ende jubelten die Schlaubetaler über ihren dritten Saisonsieg, der ihnen hinter den ebenfalls verlustpunktfreien Finsterwaldern, allerdings mit einem Spiel mehr, den 2. Tabellenplatz einbrachte.

HSG-Trainer Michael Stalla: „Es war für uns das erwartet schwere Spiel, bei dem uns vor allem die offensive 4:2-Deckung der OSG vor einige Probleme gestellt hat. Am Ende hat uns aber vor allem unsere stabile Deckung und das individuelle Können im Angriff den Sieg gebracht. Ein Kompliment auch an unseren Gegner. Dieser hat uns alles abverlangt, hart aber keinesfalls unfair gespielt, und die knappe Niederlage auch sportlich fair hingenommen.“