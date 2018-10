Müllroser SV pirscht sich in Richtung Spitze

Hagen Bernard

Müllrose Der Müllroser SV ist mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Preußen Bad Saarow in die englische Woche gestartet und hat damit seinen zweiten Platz in der Fußball-Landesklasse Ost gefestigt. Am Mittwoch spielt der MSV beim Tabellenneunten Grün-Weiß Bestensee. Mit einem Sieg könnte dann vielleicht der Sprung an die Tabellenspitze gelingen. MSV-Trainer Dirk Herrgoß: „Ich kenne den Gegner nicht. Aber die Spieler sagen, dass ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Wie überhaupt die Liga sehr ausgeglichen scheint.“ Immerhin hat sich am Mittwoch die personell angespannte Situation bei den Schlaubetalern etwas entschärft. Manndecker René Franz steht wieder zur Verfügung, Eric-Gordan Kirchhoff könnte dann seinen Hexenschuss auskuriert haben. Er hatte am Montag bereits wieder trainiert. Des weiteren hat Lukas Gräber hat seine Rot-Sperre abgesessen. Damit könnte die eingespielte Vierer-Abwehr auflaufen.

Mehr Mühe als erhofft hatten die Müllroser im Heimspiel gegen die im Mittelfeld angesiedelten Preußen aus Bad Saarow. Die 155 Zuschauer sahen zunächst eine Heimmannschaft, die den Gästen viel Spielraum und damit Torchancen gestattete. „Da hat uns Torwart Philipp Reschke im Spiel gelassen“, urteilt Herrgoß. Allerdings hätten auch die Gastgeber in Führung gehen können, als nach einer Viertelstunde Felix Hackel nach Vorarbeit von Paul Herrmann das leere Tor nicht traf. Nach einer halben Stunde begannen die Gastgeber das Spiel zu kontrollieren und hatten durch Hackel und Gordon Duran, der einen Freistoß an die Unterseite des Quergestänges setzte, gute Chancen.

In die zweite Spielhälfte starteten die Hausherrren besser. Felix Hackel wurde auf halbrechts freigespielt, er hatte nur noch den Bad Saarower Torwart Tommy Zinke vor sich und schob den Ball in die Ecke zum 1:0 ein (53.). Nur fünf Minuten später erhöhte der MSV. Dieses Mal setzte sich auf halblinks Paul Herrmann durch und schob den Ball ins untere Eck.

Nun hatten die Schlaubetaler das Spiel endgültig im Griff, die Gäste resignierten. Ein Treffer sprang jedoch nicht mehr heraus. Eine gelungene Offensivaktion schloss noch Max Herrmann mit einem Volleyschuss aus 20 Metern ab, der Ball strich knapp am Tor vorbei.