Kreuzungsampel kommt erst 2019

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Noch bis mindestens November 2019 wird die Landesstraße 20 zwischen Bötzow und Schönwalde gesperrt sein. Die Gemeinde Oberkrämer befürchtete Chaos auf den Straßen. Die offizielle Umleitung führt zwar über Vehlefanz, die nicht nur ortskundigen Autofahrern vertraute Abkürzung aber durch die Dorfaue, direkt an der Grundschule vorbei. Hier sollte deshalb eine Ampel entstehen.

Diese wird es nicht geben, da das befürchtete große Chaos zwischen 7 und 7.30 Uhr nicht eingetreten ist“, so Bauamtsleiter Dirk Eger. „Nach unseren Beobachtungen queren die Schüler sicher die Fahrbahn“, verweist er auf ausreichende Verkehrslücken. Zudem verhielten sich Verkehrsteilnehmer „hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeiten und der Anhaltebereitschaft bisher vorbildlich“, so Eger.

Doch Bötzow bekommt auch ohne die laut Verwaltung nicht mehr benötigte Schulampel eine weitere Querungshilfe im Ort. Angedacht ist diese an der Ecke Schönwalder Straße/Dorfaue, wo der neue Hort entsteht. Laut Dirk Eger gab es Ende August einen finalen Abstimmungstermin. „Das vom Landesbetrieb Straßenbetrieb beauftragte Planungsbüro hat festgestellt, dass die Schleppkurven der Kreuzung für Sattelzüge nicht ausreichen“, so der Bauamtsleiter. Das heißt konkret, dass in der Folge die Haltelinien der künftigen Ampelanlagen zu weit von der Kreuzung entfernt aufzutragen wären. „Diesen Umstand hat die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises nicht akzeptiert und fordert den Umbau der Kurvenradien.“

Deshalb zieht sich die Installation der Ampelanlage – ferner müssen Gehweganschlüsse gebaut werden – weiter in die Länge. „Die Planung zum Kreuzungsumbau müsste beim Landesbetrieb Straßenwesen bereits laufen“, so Eger. In diesem Jahr ist mit der Ampelanlage nicht mehr zu rechnen. „Die Aufstellung verzögert sich definitiv in das Jahr 2019.“

Ziel bleibe laut Dirk Eger weiterhin, mit der Horteröffnung die Ampel in Betrieb zu nehmen, um den Weg für die Kinder sicherer zu gestalten. Die Kinder sollen kommendes Frühjahr in ihr neues Gebäude ziehen. (win)