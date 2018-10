Feuerwerk beendet Einheitsfest

dpa

Berlin (dpa) Mit einem großen Feuerwerk am Brandenburger Tor sind die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin zu Ende gegangen. Zuvor gab es an Berlins Wahrzeichen ein Abschlusskonzert, unter anderem mit Nena und Samy Deluxe. Zu dem dreitägigen Bürgerfest kamen nach Angaben des Berliner Senats rund 600 000 Besucher. Ursprünglich war mit mehr als einer Million Menschen gerechnet worden.

Im Jahr 2019 wird Schleswig-Holstein den Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), zugleich Bundesratspräsident, hatte symbolisch den Staffelstab an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergeben.

Mehrere Politiker hatten am 28. Jahrestag der Wiedervereinigung die Deutschen aufgerufen, ihre Stimme gegen Rechtspopulismus und Fremdenhass lauter zu erheben. Gleichzeitig plädierten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) für mehr Dialog und gegenseitiges Zuhören, um Polarisierung und Gräben im Land zu überwinden.

