Viel Lob für den Reitertag

Hubertus Rößler

Wiesenau (MOZ) Der Reitertag Wiesenau soll sich fest im Wettkampfkalender etablieren. Dies wurde bei der sechsten Auflage der Veranstaltung von allen Seiten deutlich. Auch mit der Zuschauerresonanz zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden.

Dass es im Pferdesport nicht immer bierernst zugeht, wurde beim 6. Reitertag in Wiesenau am Sonnabend deutlich. Unter dem Motto „Jump & Run“ gingen ungewöhnliche Duos auf den Parcours: Zunächst jagte ein Reiter auf dem Pferd über die Hindernisse, anschließend ging ein Reiter ohne Pferd auf die selbe Strecke. Teilnehmer und auch Zuschauer hatten sichtbar ihren Spaß an dem Wettbewerb. „Das ist ganz schön anstrengend und wir nehmen das Rennen auch durchaus ernst. Vor allem muss man mit seinem Pferd gut kooperieren, weil es beim Abklatschen mit dem Läufer an einem bestimmten Platz stehen muss“, erklärten Chantal Hronik (16) und Miriam Lehmann (17).

Die beiden Reiterinnen vom KRV Schneeberg hatten sich beim „Jump & Run“ mit Reiten und Rennen abgewechselt und belegten am Ende die Plätze 3 und 4. „Wir waren auch schon beim Reitertag vor zwei Jahren dabei. Hier herrscht eine super Stimmung und es ist alles sehr gut organisiert. Es müsste viel mehr solcher Wettbewerbe in unserer Gegend geben“, meinten sei einhellig.

Dies kann Undine Nauck nur unterstreichen. Die Vorsitzende des Kreisreiterverbandes Oder-Spree lobte vor allem die gute Organisation der SG Wiesenau und hofft, dass sich der Reitertag fest etabliert. „Die Wiesenauer geben sich sehr große Mühe und stellen immer eine sehr gelungene Veranstaltung auf die Beine. Die Zuschauerresonanz ist sehr gut – so viele Besucher würde sich manch ein Turnier wünschen“, sagte sie.

Im Gegensatz zu einem Turnier dürfen bei einem Reitertag auch alle Freizeitsportler mitmachen. „Nachdem die Veranstaltungen in Wellmitz und Diehlo weggebrochen sind, gibt es kaum noch Reitertage und Turniere in unserer Region. Leider ist Wiesenau noch kein Qualifikationsturnier für den Breitensportcup. Aber das Niveau bei den Dressur- und Sprungwettbewerben war heute wieder sehr ordentlich“, sagte Undine Nauck.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Kathleen Bonack von der SG Wiesenau. „Wir wurden vom Verein und vom Dorf gut unterstützt und wollen den Reitertag fest im Wettkampfkalender etablieren“, sagte sie. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung abgesagt werden, da nach den vielen Niederschlägen der Boden zu tief gewesen war, außerdem war ein Sturm aufgezogen. „Das wäre einfach zu gefährlich gewesen. Umso mehr freuen wir uns, dass das Wetter in diesem Jahr so optimal ist und die Sonne scheint“, erklärte Kathleen Bonack.

Ganz persönlich freute sie sich auch über den Sieg ihrer Tochter Laura in der Führzügelklasse mit Kostüm. „So Happy“ war im Übrigen auch Sophie Bachmann von der SG Wiesenau, die auf ihrem gleichnamigen Pferd das A-Springen und den „Jump & Run“ für sich entscheiden konnte.