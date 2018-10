Fehler-Festival mit glücklichem Ausgang

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Die Handballer des 1. SV haben auch ihr zweites Heimspiel in der Verbandsliga Nord siegreich beendet. Gegen das Team von Grün-Weiß Werder II mussten die Eberswalder Mannschaft und ihre Fans aber bis kurz vor dem Ende bangen, ehe der 30:26-Sieg feststand.

Nur acht Feldspieler und zwei Torhüter konnte der Eberswalder Mannschaftsleiter Hans-Jürgen Thiede auf dem Spielprotokoll eintragen. So mussten von den sieben eingesetzten Feldspielern fünf durchspielen. Dadurch kam das durchgängig geplante Tempospiel des 1. SV des Öfteren ins Stocken.

Die Chancenverwertung bei den Gastgebern war nicht optimal. So gelang es den Barnimern einfach nicht, sich vom Gegner abzusetzen. Obwohl Carsten Meyer im Tor der Eberswalder eine starke Leistung ablieferte, kamen die Grün-Weißen immer wieder zum Ausgleich. Bis zum 6:6 (14.) blieb es knapp. Dann konnten die Gastgeber erstmals drei Tore Differenz (9:6) herauswerfen. Aber nach dem 10:7 schmolz der Eberswalder Vorsprung schnell wieder. Hätte der zweimal beim Siebenmeter eingewechselte Eberswalder Torhüter Oliver Schulz nicht die Strafwürfe der Gäste glänzend pariert, wäre der 1. SV sogar in Rückstand geraten.

Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatten die Werderaner den Ausgleich (12:12) geschafft. Nach den vielen Fehlern beim Abschluss hatten die Eberswalder in den letzten Minuten auch noch Pech. Robin Ludwig und Sebastian Schaer trafen aus aussichtsreicher Position nur Pfosten und Latte. So kam es, dass die Gäste aus Werder mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause (13.14) gingen.

In der zweiten Halbzeit sollte es besser werden, hatten sich die Spieler und Trainer des 1. SV vorgenommen. Der Anfang war vielversprechend. Schnell hatten die Eberswalder den Rückstand aufgeholt und in einen 17:15-Vorsprung umgewandelt. Wobei der 17. Treffer besonders für Stimmung unter den Eberswalder Fans sorgte, denn den besorgte Torhüter Carsten Meyer mit einem weiten Wurf aus dem eigenem Torraum ins leere Tor der Gäste. Da die Grün-Weißen im Angriff ihren Torhüter herausnahmen, bot sich Meyer im nächsten Angriff erneut die Chance. Doch diesmal verfehlte er das Tor knapp.

Im weiteren Verlauf konnten die Barnimer zwar die Führung behaupten, aber einen entscheidenden Vorsprung konnten sie sich nicht erarbeiten. Immer wieder kamen die Werderaner auf ein Tor heran, das ging so bis zum 24:23 (50.). Beim 24:24 und 25:25 war das Ergebnis sogar wieder ausgeglichen. Jetzt aber trieb Kapitän Moritz Assmann sein Team an und war damit der Garant für den Sieg. Ihm war es vorbehalten, auch das letzte Tor des Spieles zum 30:26-Erfolg zu erzielen.

Mit dem Sieg bleiben die Eberswalder in der laufenden Saison unbesiegt. Mit 6:2 Punkten stehen sie auf dem dritten Platz der Tabelle. Trainer Michael Wolff war zwar mit dem Ausgang des Spieles zufrieden, aber nicht mit der Leistung. „Wir haben uns teilweise dem Niveau des Gegners angepasst. Wir wollten das Spiel schnell machen, denn wir haben gesehen, dass sie dann Probleme hatten. Wir haben heute zu viele Fehler gemacht und durch die engen Spielstände hatten wir auch kaum die Möglichkeit zum Wechseln.“

Am nächsten Spieltag am Sonnabend geht es zum vorjährigen Kontrahenten aus der Brandenburgliga, dem SV Berolina Lychen. Da haben die Eberswalder noch eine Rechnung offen, denn beide Spiele gegen die Uckermärker gingen verloren.

Eberswalde: Carsten Meyer (3), Oliver Schulze; Niklas Schwandt (5), Robin Ludwig (6), Moritz Assmann (7/2), Sebastian Schaer, Anton Czisch (5), Max Zantow (3), Klaus-Thomas Kowalsky, Paul Glase (3)