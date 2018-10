Traumtor zum Auftakt

Britta Gallrein

Klosterfelde (MOZ) Einen ansehnlichen 3:0-Sieg der Hausherren, gelungenen Kombinationsfußball und ein richtiges Klasse-Tor konnten die Besucher des Spiels der Fußball-Brandenburgliga zwischen der SG Union Klosterfelde und den Gästen des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf erleben.

Das erste Tor ist das sehenswerteste der Partie und es fällt schon in der 8. Minute. Unions kanadischer Neuzugang Matthew Barsalona setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt diagonal auf die andere Seite, wo die Petershagener Abwehr den quirligen Tobias Marz völlig aus den Augen verloren hat. Marz sprintet Richtung Mitte und zieht weit vorm 16er ab. Sein satter Sonntagsschuss rasiert die Lattenunterkante und zappelt im Netz. Was für ein Auftakt.

Dass die Aktion kein Glückstreffer war, zeigt die Folgezeit. Union im Vorwärtsgang mit den besseren Ideen und teilweise schön anzusehenden Kombinationen kommt immer wieder gefährlich vor das Petershagener Gehäuse. Die Gäste dagegen zwar bemüht, aber erschreckend harmlos. Schon in Hälfte eins haben sie kaum eine wirkliche Torchance. In der 27. Minute die Möglichkeit für die Gastgeber, auf 2:0 zu erhöhen. Doch Raif Yamann und Steven Nowark behindern sich im Strafraum gegenseitig.

Wie zu erwarten, werden die Gäste aus Petershagen mit Beginn der zweiten Halbzeit offensiver. Doch die Union-Abwehr um Michael Laletin hat die Lage im Griff. Klosterfelde nutzt die freien Räume jetzt für schnelle Konter. Ein Spielzug wie aus dem Lehrbuch führt zum lange überfälligen 2:0. Lukas Bianchini erobert den Ball im Mittelfeld und legt ab auf den rechts durchstartenden Raif Yamann. Der flankt mustergültig auf Tobias Marz in den Strafraum, der seinen zweiten Treffer erzielt (59.) – übrigens sein sechster bislang.

Ein Schuss des Petershageners Tim Bolle streift kurze Zeit später nur knapp über die Latte (66.), ansonsten hat Union-Keeper Dennis Tietz einen ruhigen Nachmittag an diesem Feiertag. Zwei Minuten später ein erneuter Konter der Gastgeber. Raif Yamann entflieht seinen Verfolgern, läuft allein auf Keeper Florian Rudolph zu. Der Torschrei steckt den Union-Fans schon in der Kehle. Yamann will es zu gut machen, versucht es mit einem Lupfer über den heraneilenden Schlussmann, doch der streckt sich und hält.

Weiter geht`s. Raif Yamann auf Lukas Bianchini, der ablegt auf Matthew Barsalona, doch der jagdt den Ball übers Tor.

Kurze Zeit später rasselt der eingewechselte Jerome Ehweiner im Strafraum mit dem Petershagener Torwart zusammen. Beide gehen zu Boden, Schiedsrichter Sven Frericks entscheidet zum Entsetzen der Petershagener Bank auf Elfmeter. Steven Nowark verwandelt zum 3:0-Endstand (87.). „Wenn man kritisch ist, könnte man sagen, dass heute noch mehr drin gewesen wäre, aber mit dem 3:0 können wir zufrieden sein“, freut sich Union-Trainer Gerd Pröger, der die Leistung der beiden Sechser Matthew Barsalona und Hares Bosharat hervor hob.

Klosterfelde: Tietz – Dennis Aertz, Alexander Rathmann (87. Morten Jechow), Michael Laletin, Tim Borchert – Steven Nowark, Matthew Barsalona, Hares Bosharat, Tobias Marz (82. Mathias Klotsche) – Raif Yamann (77. Ehweiner), Lukas Bianchini