Tempospiel bis zum Ende durchgezogen

Franziska Lübge

Finowfurt Zwei konträre Halbzeiten bekamen die Zuschauer beim Verbandsligaspiel der Finowfurter Handballerinnen gegen den Gast aus Hennickendorf zu sehen. Nach zuletzt einem Sieg und einer Niederlage war die Marschroute klar: Will man den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, musste der zweite Sieg in Folge her. Das gelang mit 30:20.

Die Damen um Trainer Dirk Menzel taten sich von Beginn an schwer, in die Partie zu finden. Man bekam nicht den richtigen Zugriff in der Abwehr und vergab im Angriff leichtfertige Chancen. So konnte sich Hennickendorf über 0:2 und 2:5 mit drei Toren absetzen. Dies sollte allerdings die größte Führung für die Gastmannschaft bleiben. Mitte der ersten Halbzeit stabilisierte sich die Abwehr der Barnimerinnen und so gelang es Conny Berndt, durch einen verwandelten Siebenmeter erstmals die Führung zum 8:7 in diesem Spiel zu übernehmen. Die Gäste konnten noch einmal zum 9:9 (28.) ausgleichen, ehe Nadine Stanke erneut die Führung zum 10:9 markierte. Diese schenkten die Finowfurterinnen bis zum Ende nicht mehr her.

Mit fokussierten Kräften und mehr Konzentration kehrten die Barnimerinnen nach dem Seitenwechsel zurück und zeigten endlich, was den FSV ausmacht. Im Positionsangriff konnten die Damen deutlich zulegen und Lara Philipp erhöhte mit zwei sehenswerten Toren auf 13:9. In der Abwehr stand man nun auch deutlich kompakter und die Hennickendorferinnen fanden kein probates Mittel mehr, durchzubrechen. Wenn die Gegner doch zum Abschluss kamen, hatte Torhüterin Sophie Ludwig noch die Hand am Ball und konnte über ein Zusammenspiel mit Nadine Stanke im Tempogegenstoß den Ausbau der Führung auf 19:12 (42. Minute) einleiten. Die Finowfurterinnen ließen sich bis zum Ende nicht mehr beirren und spielten ihr Tempospiel zum 30:20-Endstand herunter.

Hervorzuheben ist, dass sich fast alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten – ein Zeichen für die Kompaktheit der Mannschaft. Der Sieg war am Ende in der Höhe verdient. Am Ende des Spiels flossen allerdings noch einmal Tränen. Man verabschiedet sich von der langjährigen Spielerin Sophia Müssig, die den Verein wegen ihres Studiums verlassen wird.

Der Finowfurter SV schließt den dritten Spieltag auf Rang vier in der Verbandsliga Nord auf Grund des schlechteren Torverhältnisses ab und ist in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Am Sonntag folgt schon das nächste Heimspiel. Um 14 Uhr erwarten die Damen um Trainer Dirk Menzel den OSG Fredersdorf-Vogelsdorf.(flü)

Finowfurt: Franziska Lübge, Sophie Ludwig (beide Tor), Nadine Stanke (6), Lara Philipp (4), Amiee Preuße, Nadine Evers (1), Kristina Shyring (2), Conny Berndt (3/2), Luisa Eschert (2), Annett Hanke (2), Julia Griffel (4), Sophia Müssig (5), Sophie Napp (1)