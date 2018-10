Grün-Weiß Erkner kürt Jugendmeister

Franziska Schneider

Erkner Der Tennisclub Erkner trug auf der Tennisanlage des Sportzentrums zum siebten Mal den Mercedes-Benz-Junior-Cup aus. 15 Kinder und Jugendliche traten in drei Altersklassen gegeneinander an.

Bei stabilem Wetter, aber recht frischen Temperaturen zeigte die Jugend des Erkneraner Tennisvereins, was sie bei Trainer Uwe Strensch im regelmäßigen Training gelernt hat. Die Kinder und Jugendlichen wurden durch Eltern, Geschwister und Großeltern kräftig angefeuert. In den drei Altersklassen spielte jeder gegen jeden.

In der U 10 holte Adrian Krüger den ersten Platz. Felix Hergarten setzte sich in der Altersklasse U 12 als Sieger durch und in der offenen Altersklasse bis 18 gewann Julius Curth.

Strensch berichtet im Anschluss an die Jugendclubmeisterschaft: „Ich habe mich über die rege Teilnahme am Turnier gefreut. Unser Verein hat mittlerweile über 30 Kinder. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Verein das Jugendtraining finanziell unterstützt, sodass die Eltern die Kosten nicht allein tragen müssen.“

Der Tennisverein Erkner bedankt sich beim Mercedes-Benz Autohaus Mettchen, das für die Sieger des Turnier Pokale und Medaillen sowie für alle Teilnehmer wertvolle Sachpreise wie Fußbälle, Badetücher und Selfie Sticks sponserte.