Zwei Beeskower Kegler in der Landesauswahl

Rudolf Heger

Beeskow Die Beeskower Bohlekegler Sebastian Hahn und Marvin Etterich werden in der Landesauswahl Brandenburgs beim Deutschlandpokal spielen. Das ergab sich aus den Trainingslagern der Landesauswahlspieler in den Altersklasse U 14 und U 18 in Berlin, Kablow und Königs Wusterhausen.

Mit Marvin Etterich und Jona Körner in der U 14 sowie Sebastian Hahn, Jonas Kopca und Dustin Lehmann wurde Oder-Spree durch fünf Beeskower Nachwuchskegler vertreten.

In Berlin Marzahn wird der Deutschlandpokal der U 14 am 17. und 18. November ausgetragen. Daher fand dort das Trainingslager statt. Marvin Etterich spielte sehr souverän und schaffte den Sprung ins Stammaufgebot. Jona Körner war sehr aufgeregt und konnte nicht wie gewohnt ihre Spielstärke zeigen. Sie verfehlte knapp den Sprung in die Mannschaft.

Der Deutschlandpokalsieger der U 18 wird am 20. und 21. Oktober in Husum (Niedersachsen) ermittelt. Im Trainingslager spielte Dustin Lehmann zu unkonzentriert und verpasste die Fahrkarte nach Husum. Auch Jonas Kopca kegelte mal auf sehr hohem Niveau, mal sehr grenzwertig. Am Ende wurde er Fünfter und ist Ersatzmann für Husum. Sebastian Hahn, der mit seinen 14 Jahren erst vor zwei Monaten von der kleinen Jugend- auf die große Erwachsenenkugel umstieg, zeigte keine Angst vor großen Namen oder Leistungen. Er bestimmte das Niveau maßgeblich mit. Am Ende belegte der U-18-Neuling den zweiten Platz und musste nur Paul Fischer von Askania Kablow mit einem Punkt Vorsprung den Vortritt lassen.