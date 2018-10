Dritter Sieg im dritten Punktspiel

Florian Thiel

Schöneiche Die Volleyballer der TSGL Schöneiche II haben in der Regionalliga Nordost den dritten Saisonsieg im dritten Punktspiel eingefahren. Sie gewannen daheim gegen die SG Rotation Prenzlaurer Berg mit 3:1 (14, 25, -26, 14).

Nachdem die erste Mannschaft der TSGL Schöneiche mit 3:1 erfolgreich gegen TKC Wriezen in der Dritten Liga Nord in der heimischen Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Dorfaue vorlegen konnte, wollte tags darauf auch die Zweite Punkte holen. Gegen Rotation Prenzlauer Berg nahm die Mannschaft aus den vorherigen beiden erfolgreichen Spielen viel positive Energie mit. Einziges Manko bisher im Spiel der Schöneicher – der Start. Es fällt den Jungs immer wieder schwer, ins Spiel zu finden und so geben sie oft gleich zu Beginn einer Partie wichtige Punkte und teilweise auch den ersten Satz weg. Diese Startphase sollte nun gemeinsam verbessert werden.

Nachdem die Gastgeber den Gegner und die eigenen Fans mit sehr abwechslungsreicher Musik während der gesamten Aufwärmphase beschallte, ging es hochmotiviert in den ersten Satz. Es war ein gewöhnliches Abtasten beider Mannschaften und zu Beginn waren beide Teams gleich auf. Die Schöneicher starteten gut in das Spiel und schnell stand es 6:6. Dann zogen die Hausherren etwas an und gingen mit einigen guten Angriffen und Blockaktionen in Führung. Bis zum 17:13 versuchten die Gäste noch gegenzuhalten. Durch gute Aufschlagserien von Lukas „Harry“ Häring und Jan Dombrowski entschieden die Schöneicher den Satz mit 25:14 für sich – ein prima Start.

Nun galt es, den Schwung mitzunehmen in den zweiten Satz. Und dies sollte auch ganz gut gelingen. Die TSGL II startete mit 2:0, dem ein offener Schlagabtausch beider Teams folgte. Ein ausgeglichenes Spiel entwickelte sich bis zum 11:9 für die Hausherren. Kurz darauf erreichten die Schöneicher eine komfortable 18:13-Führung. Ausreichend für den Satzgewinn sollte man meinen, dachten viele. Allerdings waren die Randberliner am Ende nicht konsequent genug und so wurde es noch einmal spannend. Der Satz endete erst bei einem Spielstand von 27:25 – Glück gehabt.

Der dritte Satz war ausgeglichen. Die Gäste kamen besser ins Spiel. Viele Eigenfehler auf der Seite der TSGL machten die Partie unnötig spannend. Die ersten drei Satzbälle der Gäste konnten gut abgewehrt werden, jedoch gelang es nicht, den entscheidenden Punkt zu machen. Am Ende gaben die Schöneicher den Durchgang mit 26:28 ab.

Von der eigenen Leistung etwas enttäuscht, gingen die Hausherren selbstbewusst und motiviert in den vierten Satz. Nach einigen Ballwechseln hatte sie das Spiel wieder gut im Griff und dominierten es. Eine gute Teamleistung war am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Der Satz endete mit 25:14. Somit steht der dritte 3:1-Sieg für die Zweite der TSGL Schöneiche zu Buche.