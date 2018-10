Erneut Pleiten für beide Teams aus der Uckermark

Jörg Matthies

Schwedt/Angermünde (MOZ) Der sechste Punktspieltag mitten in der „englischen Woche“ der Fußball-Landesliga hat erneute Niederlagen für beide uckermärkischen Vertretungen gebracht. FC Schwedt und Angermünder FC unterlagen jeweils vor heimischem Publikum.

Ruf aus dem Publikum nach 80 Minuten: „Das darf doch nicht wahr sein!“ Spieler, Trainer und Fans dürften als Fazit der Schwedter Partie am Park Heinrichslust gegen den SV Zehdenick exakt dieser Meinung gewesen sein. Das Oberhavel-Team scheint der „Angstgegner“ für die Oderstädter zu bleiben: Bereits vor gut zwölf Monaten verloren sie daheim, damals sogar mit 0:3. Diesmal war insbesondere der zweite Abschnitt, in dem man sogar mit Windunterstützung spielte, äußerst enttäuschend.

Dass die Gäste druckvoll beginnen, war angesichts des starken Rückenwindes zu erwarten. Zwar gerieten den Zehdenickern etliche Bälle zu lang, aber Initia-­tive war ihnen nicht abzusprechen. John Lormis vergab die bis dahin beste Möglichkeit aus 15 Metern mit Schuss knapp am Pfosten vorbei (21.). Drei Minuten zuvor hatte Philipp Ulrich schön auf Michal Adamczak gepasst, doch aus spitzem Winkel bekam dieser das Leder nicht an Keeper David Rogowski vorbei.

An einen 30-Meter-Schuss von SVZ-Akteur Philipp Woiton bekam Gastgeber-Schlussmann Bartosz Klonowski noch die Fingerspitzen dran (27.), die anschließende Ecke touchierte die Latten-Oberkante und einen Freistoß von Timothy Pritzel ebenfalls aus rund 30 Metern entschärfte Klonowski mit einer Fußabwehr (37.). Erst in den letzten beiden Minuten vor der Pause setzten Marcin Lapinski per Kopf und Bartosz Latuszek mit einem Schuss an den Außenpfosten noch kleine Schwedter Hoffnungszeichen.

Wer nach Wiederbeginn windunterstützt anrennende Oderstädter erwartete, konnte sich 45 Minuten lang nur verdutzt die Augen reiben. Mit einer Fülle von Fehlpässen, fast keinem einzigen Schuss aus der Distanz und ohne das letzte Bemühen konnte man die clever die Zeit überbrückenden Gäste nicht gefährden. Die hatten längst, nach einem „dummen“ Foul von Radoslaw Stasiak an der Strafraumkante, ihre beste Chance durch den eingewechselten Eric Grüning zum entscheidenden 0:1 genutzt – nämlich per Foulelfmeter (51.).

Ein richtiges Debakel ihres Teams erlebten die erwartungsvollen 75 Zuschauer im Jahnstadion. Die Angermünder hatten sich noch gar nicht so richtigsortiert, da stand es gegen Tabellenführer RSV Eintracht durch Julian Rauch und den nach knapp einer Stunde dann mit „Rot“ vom Platz gestellten Levi Böttcher bereits 0:2 (9.). Nach 32 Minuten waren beim 0:4 alle Messen gesungen – Liga-Goalgetter Rauch traf insgesamt dreimal, für den Gastgeber schaffte Dominik Fuchs den Ehrentreffer.

Mit fünf (FCS) sowie vier (AFC) Punkten auf den Tabellenplätzen 11 und 16 stehend, werden auch die Aufgaben am Sonnabend nicht einfacher – die Angermünder müssen nach Zehdenick, die Oderstädter zu Tabellennachbar Stahl Brandenburg.