Hügelmarathon erwartet Rekord

Carola Voigt

Prenzlau Am Sonnabend erwartet der neue Veranstalter, die „Uckerdrachen“ vom Drachenbootverein in der Kreisstadt, einen Teilnehmerrekord bei der 14. Auflage des Hügelmarathons der Radsportler und Freizeitradler. Und es kann dann auf jeden Fall auch der 10 000. Starter seit der Premiere vor gut einem Jahrzehnt begrüßt werden.

Fünf Strecken, im Vergleich zum Vorjahr unverändert, sind wieder im Angebot: Bereits um 8 Uhr machen sich die Teilnehmer des längsten Kantens zum 226-km-Ultramarathon, aber auch die Radsportler für die „nur“ 162 km auf den Weg. Eine Stunde später ertönt das Startsignal für die 115 sowie die 84 km und um 11 Uhr beginnt dann die Familientour für Jung und Alt, die auch in diesem Jahr wieder 33 Kilometer lang sein wird.

Nachdem die Möglichkeit zur Online-Anmeldung am Mittwoch zu Ende gegangen ist und sich dabei bereits mehr als 500 Teilnehmer registriert haben, kann man sich nun noch persönlich zur Nudelparty am Freitag zwischen 17 und 21 Uhr im Start- und Zielzelt am Seebad Prenzlau sowie am Veranstaltungstag bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start anmelden.