Fitness-Parcours gut angenommen

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Trotz des ungemütlichen Wetters kamen am Dienstagnachmittag zahlreiche geladene Gäste sowie Anwohner an der Oderpromenade zusammen, um den neuen Fitness-Parcours in Höhe der Klingestraße offiziell einzuweihen.

„Von der Idee bis zur Realisierung hat es über ein Jahr gedauert. Aber jetzt freuen wir uns umso mehr, dass es endlich so weit ist“, sagte Gudrun Frey. Die Präsidentin des Stadtsportbundes Frankfurt (SSB) hatte immer wieder in anderen Städten Sportgeräte für jedermann gesehen und realisierte nun auch in Frankfurt einen Fitness-Parcours. „Ursprünglich wollten wir diesen auf dem Anger aufbauen, aber dort war es aufgrund des Denkmalschutzes nicht möglich“, berichtete sie und betonte, dass die fünf Geräte, in denen sieben verschiedene Stationen integriert sind, für alle Altersgruppen und Fitnessgrade geeignet sind.

Dies lobte auch Frank Berghausen. Der Sport-und Fitnessberater wohnt unweit der neu errichteten Anlage und ist fast täglich auf dem Gelände – ob zum Sporttreiben oder einfach nur, um sich zu erholen. „Schon Turnvater Jahn hat gesagt, dass man Sport an der frischen Luft treiben soll. Dies kann man auch aus heutiger Sicht nur unterschreiben. Hier stehen jetzt Geräte, an denen man sich in freudvoll-spielerischer Form in den Bereichen Kräftigung und Ausdauer ertüchtigen kann. Das ist wirklich eine tolle Sache und ich hoffe, dass die Anlage erhalten bleibt“, sagte Berghausen.

Auch Gil Pönitzsch lobte den Fitness-Parcors. Der Direktor der Sparkasse Oder-Spree übergab einen symbolischen Scheck über 1500 Euro an den SSB. Weitere Geldgeber sind die Humboldt Societät Frankfurt, die Stadtwerke und das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“. „Besonders gefreut habe ich mich über die Spenden von Anwohnern. In den ersten Tagen wurden die Geräte auch schon rege genutzt“, berichtete Gudrun Frey.