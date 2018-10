Reimann-Elf beendet aus Mini-Krise

Udo Plate

Torgelow (MOZ) Die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg haben nach drei Niederlagen ihre Mini-Krise am Tag der Deutschen Einheit beim Torgelower FC Greif gestoppt. Die Elf von Cheftrainer Christof Reimann setzte sich nach 90 intensiven Minuten vor 150 Zuschauern mit 2:1 durch. In einer Begegnung auf Augenhöhe war es Strausbergs Gagan Aslan, der für die zuletzt gebeutelten Gäste mit seinem Treffer die Pausenführung erzielte. Nach dem Wiederanpfiff mussten die Randberliner zunächst einen Rückschlag verdauen. Torgelows Kevin Reichert traf zum 1:1 (52.). Ein Tor mit Initialzündung für die Gäste, die in der Folgezeit ihre Angriffsbemühungen merklich erhöhte. Den Gästen spielte zudem der Platzverweis von Torgelows Schlussmann Tim Beyer nur zwei Minuten nach dem Ausgleich in die Karten. Die nummerische Überlegenheit nutzte das Reimann-Ensemble für den siegbringenden Treffer durch Niclas Wittur. Lohn des Erfolgs sind nunmehr 15 Zähler und Tabellenplatz sechs. (up)