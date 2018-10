Bei vier Partien schon drei Erfolge eingefahren

Uwe Schreiber

Schwedt Ein sehr guter Saisonstart ist den U-12-Basketballern der BG Schwedt in der Landes-Bestenliga gelungen. Obwohl drei Leistungsträger in die U 14 aufrückten, konnten von vier Spielen bisher drei gewonnen werden. Lediglich gegen Lok Bernau gab es eine deutliche Auswärtsniederlage (49:81).

Dieses erste Saisonspiel zeigte noch Defizite in allen Bereichen auf. Das zweite Match in Bernau wurde gegen Red Dragons aus Königs Wusterhausen (außer Konkurrenz in der Liga dabei, weil mit einigen älteren Spielern im Aufgebot) ausgetragen – hier gelang mit 67:40 der erste Saisonsieg. Alle Spieler bekamen ausreichend Einsatzzeiten, um jeden zu befähigen, alle Bereiche der Spielhandlungen zu erlernen.

Nun gab es das erste Heimturnier für die Oderstädter mit Partien gegen USV Potsdam und die „Ballers“ aus Glienicke. Gegen Letztere wurden sehr schöne Zusammenspiele durch die BG-Akteure gezeigt. Dem Trainer war wichtig, dass alle Spieler Punkte zum Erfolg beitrugen und in der Verteidigung sauber gespielt wurde. Dem klaren 83:33-Erfolg schloss sich die Partie gegen das sehr couragierte Team aus Potsdam an. Nach ihrer knappen Niederlage gegen Glienicke wollten die Landeshauptstädter gegen den Gastgeber gut mithalten. Im ersten Viertel behielten die Oderstädter knapp die Nase vorn (18:16) – hatte man den Gegner unterschätzt? 37:29 stand es zur Halbzeit.

Im dritten Viertel stabilisierte sich der Spielfluss und die BG-Jungs bauten ihren Vorsprung auf 22 Punkte aus. Angriff und Verteidigung waren wieder von sehenswerten Aktionen geprägt. Im Schlussabschnitt wurde die Spielzeit erneut auf alle Basketballer verteilt – der Sieg war mit 76:52 schließlich ungefährdet.

Am 13. Oktober steht das nächste Turnier der Jüngsten in Woltersdorf bei Berlin an.