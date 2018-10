Höchster Sieg seit 2014

Hubertus Rößler

Falkensee (MOZ) Fußball-Brandenburgligist 1. FC Frankfurt hat beim SV Falkensee-Finkenkrug am Mittwoch einen auch in dieser Höhe verdienten 5:0 (3:0)-Sieg gefeiert. Für die Oderstädter war es nach dem 4:0 am Sonntag gegen den FC Eisenhüttenstadt der zweite klare Erfolg innerhalb von drei Tagen.

Nach verhaltenem Beginn auf beiden Seiten waren Torchancen in der Anfangsphase Mangelware. Die Gäste spielten den technisch gepflegteren Ball, Falkensee hielt mit aggressiver Zweikampfführung dagegen. Beim 1. FCF stand erstmals in einem Punktspiel der 1. Männer-Mannschaft der 18-jährige Marvin Benno Lähne im Kasten – als Belohnung für seine guten Trainingsleistungen. Nach 36 Minuten wurde Frankfurts „Sturm-Oldie“ Artur Aniol von Falkensees Torhüter Armando Amatulli zu Fall gebracht. Paul Karaszewski ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte den Foulelfmeter sicher ins rechte untere Toreck (36.).

Nur wenige Sekunden später setzte sich Sandro Henning im Rücken der Abwehr durch und passte zu Karaszewski, der mit einem sehenswerten Schuss die Führung für den FCF ausbaute (38.). Und wiederum nur Augenblicke danach hätte der 26-Jährige um ein Haar einen Hattrick binnen drei Minuten erzielen können, doch Aniol übersah seinen Mitspieler frei vor dem Tor (39.). Dieser machte es wiederum nur wenig später besser, als er den Ball mit einem Tackling erkämpfte und den in der Mitte stehenden Aniol bediente. Der 37-Jährige brauchte zur souveränen 3:0-Halbzeitführung für die Gäste nur noch einzuschieben (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Frankfurter das Spielgeschehen jederzeit im Griff. Nach mehreren vergebenen Hochkarätern erzielte Aniol per Kopfball nach einem Freistoß des kurz zuvor eingewechselten Robin Grothe mit seinem fünften Saisontreffer das 4:0 (67.). Und das Tor des Tages war schließlich John Lukas Sauer vorbehalten: Der 20-Jährige traf mit einem direkten Freistoß aus gut 20 Metern in den Winkel zum 5:0-Endstand (87.). „Da hat er seinen guten Schuss einmal veredelt“, lobte Jan Mutschler.

Frankfurts Trainer zeigte sich nach dem zweiten deutlichen Erfolg innerhalb von drei Tagen zufrieden: „Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient. Der Gegner hatte keine wirkliche Torgelegenheit. Wenn wir unsere Torchancen vor allem in der zweiten Halbzeit besser nutzen, können wir hier noch höher gewinnen. Aber dann hätte man die Jungs vielleicht einfangen müssen. Daher geht ein 5:0 schon völlig in Ordnung“, sagte Mutschler. Gleichzeitig trat er auf die Euphoriebremse: „Wir müssen weiter konstant arbeiten. Auch heute hat man in den ersten 15 Minuten gesehen, wie schwer wir uns gegen einen gut attackierenden Gegner getan haben.“

Für den 1. FC Frankfurt war es der höchste Sieg in einem Punktspiel seit August 2014. Damals siegten die Oderstädter am 1. Spieltag der Brandenburgliga ebenfalls mit 5:0 beim Oranienburger FC Eintracht – und stiegen am Ende der Saison in die Oberliga auf.

Unter etwas anderen Vorzeichen kommt der OFC nun am Sonnabend um 15 Uhr ins Stadion der Freundschaft. Als Tabellendritter steht die Mannschaft aus Oberhavel nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Werder, gegen den sie denkbar knapp mit 0:1 verloren hatte. „Oranienburg ist ein sehr, sehr schwerer Gegner. Er wird uns alles abverlangen, das wird eine ganz harte Aufgabe für die Jungs“, warnt Jan Mutschler.

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Tobias Fiebig, Ruven Bertel, Erik Huwe, Lars Wiedenhöft – Matthias Reischert (71. Paul Peschke), Paul Karaszewski, Tom Rasser (76. Leon Herzberg), John Lukas Sauer – Sandro Henning (61. Robin Grothe), Artur Aniol

Schiedsrichter: Jonas Belke (Leuthen) – Zuschauer: 127