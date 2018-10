Zechiner stürzen Liga-Primus

Karsten Glatzer

Zechin SG Zechin gegen SKC Berlin II, der Dritte gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer, lautete der Liga-Hit des vierten Spieltages der Verbandsliga-Classic-Kegler, den die Oderbrücher mit einem sensationellen Resultat beendeten. Die Heimtruppe bezwang die Hauptstädter überdeutlich mit 8:0-Mannschaftspunkten sowie 3220:2976 Holz.

Den Spielverlauf dürften sich die Berliner Gäste im Vorfeld fraglos komplett anders vorgestellt haben, hatte doch die Truppe vom SKC Kleeblatt Berlin II in der vergangenen Saison noch das beste Ergebnis eines Auswärtsteams auf der Zechiner Anlage erzielt. Diesmal blieb jedoch der Glanz vergangener Taten aus. Vielmehr gingen die Berliner sang- und klanglos baden, während die Gastgeber sich zu einer schier unglaublichen Vorstellung aufschwangen und letztlich überdeutlich triumphierten.

Im ersten Durchgang holten die Zechiner Auftaktspieler beide Zähler und in der Summe 46 Holz heraus, so dass der Start in die Partie gelang. Anfangs gestaltete sich das Spiel recht zäh. Den Berlinern Jürgen Drechsler (485) sowie Thomas Sprecht (534) erspielten zunächst einen kleinen Vorsprung. Aber dann fanden Zechins Thomas Buchholz (525) sowie Marco Specht (540) zum gewohnten Rhythmus und glichen jeweils in ihren Duellen aus. Besonders Marco Specht spielte mit 162 Holz (101 Volle, 61 Abräumer) einen Wahnsinnssatz! In der Folgezeit bot Zechin den Gästen weiterhin die Stirn, die nicht mehr die Mittel zum Punktgewinn fanden.

Der Mitteldurchgang sorgte dann für die Vorentscheidung und nahm der Begegnung schon vorzeitig die Spannung. Allen voran das formidable Aufspielen von Andy Seidemann, der mit herausragenden 572 Holz zum Glanzlicht des Wettkampfs avancierte. Gegenspieler Dieter Hebestreit (496) blieb angesichts dessen blass. Auch das zweite Duell wurde eher einseitig geführt, da SKC-Spieler Jörg Günther (462) sichtliche Schwierigkeiten mit dem Zechiner Geläuf hatte. Somit genügten Karsten Glatzer 534 Holz zum nächsten Duellsieg, so dass die Gastgeber eine komfortable 4:0-Führung und ein Plus von 194 Holz aufwiesen.

Im letzten Durchgang durften Zehcins Karsten Trabs (516) und Robert Lehmpfuhl (533) den Vorsprung nicht nur locker verwalten. Vielmehr wanderten die Mannschaftspunkte und weitere Holz aufs Konto der Gastgeber, um den Heimerfolg perfekt zu machen. Fast hätte Berlins Torsten Schwarz (508) den Ehrenpunkt erzielt, musste sich aber am Ende dann doch noch geschlagen geben. Währenddessen lief es für Heinz Uphoff (491) weniger aussichtsreich. Dank dem überraschend deutlichen Heimerfolg eroberte die SG Zechin die Tabellenführung zurück. Nun gilt alle Konzentration der Aufgabe mit dem Auswärtsspiel beim SV grün-gelb Hohenbocka, das vor heimischer Kulisse ebenfalls in der aktuellen Spielzeit noch unbesiegt ist.