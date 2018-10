Fest-Erlös kommt Tierschutz zugute

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Umschwärmter war niemand. Illes, der erst neun Wochen alte Ungarische Vorstehhund, dürfte am Mittwoch das meistgestreichelte Tier im Bellodrom gewesen sein. Sein Herrchen Andreas Loher aus Joachimsthal gehörte zu der überschaubaren Zahl an Besuchern, die bei wechselhaftem Wetter zum Hundetreff gekommen waren, um dessen sechsjähriges Bestehen zu feiern. „Ich war schon mit unserem ersten Hund regelmäßig hier zu Gast“, verriet der Halter von Illes. Auf dem vier Hektar großen umzäunten Areal unweit des Flugplatzes Finow könne der Rüde entspannt soziale Erfahrungen sammeln.

Für Karin Nicodem, die Besitzerin des Grundstückes, sind die regelmäßigen Feste, bei denen Tombolas ausgespielt sowie Imbiss und Getränke verkauft werden, eine wichtige Möglichkeit, Spenden für ihr Tierheim in Werbellin zu sammeln. Auch die Erlöse aus den unterschiedlichen Kursen, die Tag für Tag im Bellodrom gegeben werden, fließen in den Tierschutz.

„Wir kümmern uns gerade wieder um einen besonders dramatischen Fall“, verriet Karin Nicodem. Eine gute Bekannte habe auf Ebay eine fast verhungerte Hündin ersteigert – aus Mitleid und im Wissen darum, dass es der korrektere Weg gewesen wäre, das Veterinäramt einzuschalten. „Aber dazu schien die Zeit schon zu knapp“, berichtete die Bellodrom-Inhaberin. Das fast zwei Jahre alte Tier habe nur noch 18 Kilo gewogen. Normal wären mindestens 30 Kilo gewesen. „Jetzt päppeln wir das Häufchen Elend auf. Aber das kostet Unsummen. Allein für den ersten Tierarztbesuch haben wir einen dreistelligen Betrag gezahlt“, sagte Karin Nicodem, deren Bitte um finanzielle Hilfen nicht unerhört blieb.

Zu den Glanzlichtern des sechsten Bellodromfestes zählte der Auftritt der Showtruppe „Die Flughunde“, die das Beste ihrer bisherigen Programme zu einer neuen Geschichte zusammengestellt hatte, in der sogar die englische Königin eine Rolle spielte.

Am 11. November ab 13 Uhr gibt es im Bellodrom ein Eulenfest, am 30. November ab 18 Uhr einen Advent am Lagerfeuer und am 24. Dezember ab 10 Uhr eine Hundeweihnacht.