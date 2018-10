Von Porzellan-Manufaktur bis Freizeitpark

Waschmaschine: Lothar Krüger an einem mehr als 100 Jahre alten Modell im Zentrum in Mniszki © Foto: Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Zum 11. Mal unternahmen Mitglieder und Freunde des Vereins Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz eine Bildungsfahrt nach Polen. Einmal mehr überraschten die vielfältigen Stationen mit ihren Angeboten.

In jedem Haushalt gibt es Porzellan. Wie mühselig die Herstellung ist, zeigte der Besuch der größten Porzellanmanufaktur Polens in Chodziez (Kolmar). Seit 162 Jahren wird im Ort Porzellan hergestellt. Zur Manufaktur gehört eine zweite Fabrik mit rund 300 Angestellten. In Kolmar arbeiten etwa 500, vor allem Frauen. Sie fertigen im Schichtbetrieb dünnwandiges Porzellan aller Art – Tassen, Gefäße, Kannen, ganze Service. Noch immer erfolgt ein großer Teil der Produktion in aufwendiger Handarbeit. Sowohl Henkel als auch Ränder und Tüllen werden einzeln gefertigt und mit einer besonderen Klebemasse angeklebt. Mehrmals werden die Waren gebrannt. Was die Besucher am meisten überraschte: Sämtliches Dekor auf jedwedem Geschirr wird quasi als Abzieh-Bild per Hand aufgeklebt, danach gebrannt und erhält zum Abschluss eine Glasur. In einem Fabrikladen kann man die Waren bestaunen und auch kaufen.

Auf viele Gäste ist das ganze Jahr der wiederbelebte Gutspark Olandia im Kwilcz (Kwiltsch, zuvor Qulititz) mit eigenem See-Zugang eingerichtet. Der Name erinnert an viele holländische Familien, die sich einst im heutigen Großpolen niedergelassen hatten. Bis 1945 lebte dort die Familie von Reich. Das Areal verfiel dann, wurde 2004 von einem privaten Investor übernommen und komplett saniert. Im alten Gutshaus sowie im Speicher und ehemaligen Ställen gibt es Übernachtungsmöglichkeiten. Streichelzoo, Sportangebote, eine Miniatur-Landschaft und Wellness-Angebote bieten jede Menge Freizeitmöglichkeiten.

An das Freilichtmuseum Altranft erinnert das Zentrum für Regional- und Naturerziehung in Mniszki (Klein Münche, zu Miedzychod - Birnbaum – gehörend). Nur 70 Einwohner zählt das kleine Dorf, das Anlaufpunkt vor allem für Schulklassen ist. Die Kinder lernen in einzelnen Museums-Stationen altes Handwerk kennen und werden zum kreativen Gestalten geführt. Auch die Trebnitzer versuchten sich erfolgreich beim Flechten und Kerzendrehen.

Überhaupt zielen fast alle Stätten, die die Gruppe besuchte, auf das Mitmachen, wie etwa im Deli Park Rosnowko. Dort warten Angebote von Hüpfburg-Welt über Baumwipfelpfad bis hin zu Miniaturbauten und bekannten Film-Figuren. Im Zentrum für Naturerziehung in Chalin lernen große und kleine Besucher die Schätze der Natur kennen.

Zum Programm gehörten auch Gespräche mit Bürgermeistern, einer Pflegefamilie, dem Leiter der Nationalparkverwaltung und sogar mit einem polnischen Astronauten-Anwärter. Beeindruckend war für alle zudem der Abstecher am einstigen Ostwall in Miedzyrzecz. Der Ostwall besteht aus einem 80 km langen und zwei km breitem Streifen zwischen Oder und Warthe. Der Bau wurde von Deutschland zwischen den beiden Weltkriegen errichtet, sollte eigentlich dem Schutz Deutschlands an der Ostgrenze dienen. Das unterirdische System verbindet die Bunker miteinander und enthält auch Anlagen wie z.B Kasernen, Bahnhöfe, Werkstätten, Maschinenräume und Munitionslager.