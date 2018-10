Bouzouki-Klänge begleiten Sänger

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Traditionelle und neue arabische Lieder tönten von der Bühne des großen Saals des Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum Offi in Bad Freienwalde. Anlässlich der interkulturellen Woche trafen der Tarab-Chor aus Berlin unter Leitung von Hassan Abul Fadl auf „Cantus Gaudia“ aus Bad Freienwalde unter Leitung von Torsten Riemann.

Zuerst trat der Tarab-Chor auf, nach der Pause dann das Ensemble aus Bad Freienwalde. Die Zuhörer kamen in den Genuss von exotischen Klängen und bekannten europäischen Liedern. Die Bad Freienwalder hätten gerne mit dem Tarab-Chor zusammen gesungen, aber beide Ensembles lernten sich erst am Sonnabend im Offi kennen.

Das arabische Wort „Tarab“ lasse sich mit „Leidenschaft für Musik“ übersetzen, sagte Chorleiter Hassan Abul Fadl, der aus Syrien stammt und im Landkreis Märkisch-Oderland als Integrationsfachberater arbeitet und lebt. Er spielt die Bouzouki, ein arabisches Zupfinstrument. Der Chor aus neun Sängern und drei Instrumentalmusikern habe sich Ende 2015 gegründet und vereine Sängerinnen und Sänger aus mehreren Nationen, darunter Deutsche, Syrer, Ägypter, die das Interesse an arabischer Musik verbindet, so Hassan Abul Fadl. Wöchentlich treffen sie sich zur Probe in der Paul-Hindemith-Musikschule in Berlin-Neukölln, die den Chor unter ihre Fittiche genommen habe. Hassan Abul Fadl ist Diplom-Musiker. Die Gründung des Chors sei seine Idee gewesen. Denn Integration beginne damit, etwas Gemeinsames zu tun und seine Kultur anderen zu zeigen. Dies dürfte in Bad Freienwalde gelungen sein. Die Zuhörer verfolgten gespannt das Konzert.

Zur Foto-Ausstellung „Retter und Schlepper im Mittelmeer sowie die Rolle der Helfer und die politische Rolle der EU“ lädt das Offi, Berliner Straße 75, in Bad Freienwalde am 9. Oktober zu einer Gesprächsrunde ein. Die Veranstaltung beginnt um 18.30Uhr. (sg)