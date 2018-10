Ein Spiegelbild der Kulturlandschaft

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Bis zum 19. Oktober sind im Ratssaal der Wandlitzer Gemeindeverwaltung die besten Arbeiten der vierten Auflage „Wandlitz macht Kunst“ zu sehen. Die kleine Ausstellung wurde am Montag eröffnet.

Die Vernissage endete mit einem Ausblick ins neue Jahr. „Am 17. Februar sind wieder alle eingeladen zur nächsten Ausstellung. Wie immer, sind alle Kunstformen erlaubt“, warb Bürgermeisterin Jana Radant für das nächste Abbild der Wandlitzer Kulturlandschaft. Offenkundig bereitete es ihr großen Spaß, im Gespräch mit den jüngeren und älteren Künstlern den Abend zu verbringen.

Wie schon im Vorjahr bekamen die Autoren der 20 ausgestellten Werke Gelegenheit, über ihre Arbeiten zu reden. Dass viele Erläuterungen dabei mit einer schüchternen Einleitung begannen, wirkte eher sympathisch. „Dazu gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich male einfach gern“, erklärte beispielsweise Emily Tepper, die in der Publikumsgunst gemeinsam mit Sigrid Heinemann auf Platz eins liegt. Die 400 ausgestellten Arbeiten wurden nämlich nicht von einer Fachjury bewertet, ausschlaggebend waren die von den Besuchern vergebenen Punkte. Emily Tepper zeichnete eine junge Frau mit einer Markenmütze auf dem Kopf, das Bild heißt „Nike“.

Das Bild „Tauwetter“ von Sigrid Heinemann zeugt von der künstlerischen Arbeit, die im Zirkel von Manfred Zemsch geleistet wird. Zehn Frauen treffen sich dort regelmäßig zum Malen, „mittlerweile geht es aber auch um Lebenshilfe“, ergänzte Zemsch und entwarf das Bild einer lustigen Frauenrunde. Angela Kempny legte mit „Roter Mohn“ eine sehr farbenfrohe Arbeit vor. Sie wird diesen Tag an der Staffelei nie vergessen. „Auf dem Rückweg dieses Maltages hatte ich einen Unfall mit einem Totalschaden am Pkw“, berichtete sie. Zweite Plätze gingen an Sigrid Walther für das Bild „Gerbera“, an Cornelia Frassek für einen kräftig-bunten Hahn und an Menfred Zemsch selbst, der mit „Jessica“ seine Tochter gemalt hat.