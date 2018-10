Abstimmung über das dritte Bürgerbudget gestartet

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit drei Stimmen kann jeder Schwedter ab 16 Jahren ab sofort mitbestimmen, welche Vorschläge Geld aus dem nächsten Bürgerbudget bekommen. 75 000 Euro stehen zur Verteilung bereit. Bis zum 14. Oktober läuft die Abstimmung.

Die Abstimmung ist wie in den Vorjahren äußerst simpel. Jeder Schwedter hat drei Stimmen, die kann man online (www.schwedt.eu), per Post oder E-Mail beziehungsweise auf einer der Stimmensammlungen von Vereinen, Initiativen oder Ortsteilen auf ein oder mehrere Vorschläge verteilen. Einsendeschluss ist der 14. Oktober. Wichtig sind korrekte Angaben des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums zur Überprüfung der Stimmberechtigung und keine doppelten oder dreifachen Stimmabgaben, die dadurch alle ungültig werden.

Die Abstimmungszeit liegt weder in den Ferien, noch ist sie so kurz bemessen wie 2017 mit einer Woche. Die Initiatoren der Vorschläge haben also etwas Zeit, um Unterstützer zu werben. Die ersten Sammlungen laufen bereits. Zur Wahl stehen diesmal unter anderem ein Kinderstadtplan, ein Boccia-Spielfeld, ein öffentlicher Bücherschrank, regelmäßige Flohmärkte auf dem Platz der Befreiung, Nachbarschaftsfeste im Stadtteil Waldrand/Kastanienallee, eine Wildbienenwiese, Nistkästen, Bänke oder Rampen in Parks, konkrete Projekte der Bürgerwerkstatt, des Frauenhauses, Mädchentreffs, Kunstvereins, Modellclubs und der Jugendfeuerwehr sowie zehn Vorschläge aus den Ortsteilen, angefangen von einer Kegelbahn für Hohenfelde über Überdachungen am Gutshof in Heinersdorf und Sportplatz in Criewen bis hin zu einer Umverlagerung des Gatower Spielplatzes.

Auch wenn es unwahrscheinlich klingt: Jeder der 26 Vorschläge hat Chancen. In den Ortsteilen werden oft lokalpatriotisch von Haustür zu Haustür Stimmen gesammelt. Vereine werben ihre Mitglieder, Unterstützer und deren Familien. Zur Erinnerung: 2017 erhielten Vorschläge mit von 3021 bis 522 Stimmen den Zuschlag, eine kleine Maßnahme für 2000 Euro sogar mit nur 33 Stimmen. 2018 gab es Geld für Maßnahmen, die 1234 bis 563 Stimmen erhielten, ebenso für einen Vorschlag für 3000 Euro mit 203 Stimmen.

Maximal erhalten die Vorschläge 15 000 Euro, es sind aber auch wieder deutlich kleinere Vorschläge für weniger Geld dabei. Insgesamt waren von Bürgern 55 Vorschläge eingereicht worden, 29 hielten der Prüfung nicht stand. „In den meisten Fällen hätte die Umsetzung mehr als 15 000 Euro gekostet. Es gab auch Vorschläge, die nicht gemeinnützig oder genehmigungsfähig waren oder für die die Stadt nicht zuständig ist“, erklärte Juliane Schramm, im Rathaus zuständig für das Bürgerbudget.

Für die zulässigen 26 Vorschläge hofft sie auf eine große Abstimmungsbeteiligung der Schwedter.