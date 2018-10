Sturmboot und Luftschiffe

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Die erste Jugendklub-Regatta der Klubs aus Golzow, Gorgast, Küstrin-Kietz, Manschnow Lebus, Alt Zeschdorf, Reitwein und Neuhardenberg sowie des Hortes Golzow geriet am Mittwoch zum „Sturmbootrennen“. Mit Unterstützung der Feuerwehr, die am Vorabend noch bis um 22 Uhr den Brand auf der Oderinsel zu löschen hatte, präsentierten die Klubs des Kinderrings Neuhardenberg am Küstrin-Kietzer Anglerheim ihre Schiffsmodelle, die auch „seetauglich“ waren. Manche hatten sich originelle Antriebe erdacht wie der Neuhardenberger Klub, der für seinen Friedensdampfer einen „Eierantrieb“ erfunden hat. Wer aber wirklich vorankommen wollte, der setzte auf alternative Energie wie die Windkraft. Von der beflügelt, wäre das Küstrin-Kietzer Modell in den Wappenfarben der alten Oderstadt beinahe zu Luftschiffen geworden. Klubbetreuerin Solveig Kroll hatte rechtzeitig die Segel gerafft. Der sechsjährige Jason aus Neuhardenberg hatte mit seinem Vater Daniel Schulz ein Rennboot gebastelt. Eltern und Bürgermeister waren zur Regatta gekommen.

Die Modelle sind am 13. Oktober im Kulturhaus Küstriner Vorland erneut zu sehen. Dann wird unter dem Motto „Das Leben am Fluss ist interessant — starke Kinder braucht das Land!“ das zehnjährige Oscar-Jubiläum der Klubs gefeiert.(ulg)