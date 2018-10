„Am schönsten war’s im Internat“

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Vor 40 Jahren legten knapp über 50 Zwölftklässler aus drei Klassen an der Einstein-Oberschule in Angermünde das Abitur ab. Seitdem traf man sich alle fünf Jahre wieder. Anfangs waren es acht Leute, zwischenzeitlich 25. Die meisten Abiturienten von damals sind zum Studium weggegangen und haben sich irgendwo anders niedergelassen, viele in und um Berlin, andere in Rostock, am Bodensee oder in Bonn.

Kürzlich trafen sich die ehemaligen Schulkameraden zum 40er-Jubiläum im Hotel Weiss. Den weitesten Weg hatte Manfred Giemsa dafür auf sich genommen. Er kam per Flieger aus Riga. Auch die damalige Klassenleiterin Margot Berlin und die Mathe- beziehungsweise Chemielehrer Siegfried Dolch und Kurt Rotzoll erinnerten sich an diesem Abend in gemütlicher Runde an die Schulzeit, Streiche, seltsame Ausreden fürs Zuspätkommen und prägnante Erlebnisse im Unterricht, bei Schulfesten und Klassenfahrten.

Dier großen Schulfeste fanden alle schön. „Beim Fasching konnte man heiraten. Manche hatten am Ende fünf oder sechs Eheurkunden“, erinnert sich Gisela Hammerschmidt, geborene Kohlheim. Sie kam wie etliche andere Schüler damals aus Gartz und wohnte die Woche über im Internat unter dem Dach der Schule, in dem auch allerhand los war. Im Internat soll es am schönsten gewesen sein, auch wenn nur einmal wöchentlich geduscht werden durfte. Der Hausmeister, so war zu erfahren, belohnte die Jungen für Hilfe beim Kohlenschippen und anderen Arbeiten mit manchem Gläschen selbst angesetzten Wein.

Viele Stunden verbrachten die Oberschüler auf der Himmelsleiter. Die vor einigen Jahren neu gestaltete und blau gestrichene Treppe gefällt ihnen nicht. Auch das familiäre Flair der Schule sei mit dem Anbau verloren gegangen.

Gerne würde der eine oder andere wissen, was über ihn in den alten Unterlagen steht. Manch einer hatte mal zu tief ins Bierglas geschaut, stand kurz vor dem Rausschmiss und wurde beim Fahnenappell gerügt. Ob dazu im Archiv etwas schlummert, soll erforscht werden. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Treffen in fünf Jahren darüber Erkenntnisse.