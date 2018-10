Eine Demo als optisches Zeichen

Gabriele Rataj

(MOZ) Müncheberg. Der Grundschulstandort am Storchenturm soll erhalten bleiben. Das ist die Botschaft der Demonstration, die Eltern vor dem Rathaus angemeldet haben. Entschieden aber ist in der Frage Konzentration von Bildungseinrichtungen am Standort Bergmannstraße noch nichts.

An diesem Donnerstag wird demonstriert. „Eltern und andere Bürger wollen den Stadtverordneten damit nachdrücklich einen Standpunkt klarmachen“, sagt Katharina Hiltmann, Mutter und Elternsprecherin in der Grundschule: „Wir sind für den Erhalt des Grundschulstandorts am Storchenturm!“

Ängste, Misstrauen und Vorbehalte begleiten den in diesem Jahr angelaufenen Prozess zur Meinungsbildung von Beginn an. Besonders Ängste, dass Oberschule, Grundschule und Hort in dem früheren Gymnasiumsbau in der Bergmannstraße und damit ein ziemliches Stück von der Innenstadt entfernt zusammen angesiedelt werden könnten.

Das ist die Befürchtung, die viele Eltern auf den Plan bringt – zusammen mit dem Gedanken, dass eine Entscheidung darüber womöglich bald gefällt werden soll. Doch Überlegungen in mehrere Richtungen sind nötig. Die Brandschutzproblematik und damit drängende Sanierungsmaßnahmen im sogenannten H-Bau der Grundschule zwingen dazu. Sonst droht für diesen sogar Schließung. Ein zumindest befristeter Leerzug dieses Gebäudetraktes während der Arbeiten ist daher erforderlich.

Um das Nachdenken über zeitweilige Alternativen mit dem Blick auf die Zukunft der Bildungslandschaft in Müncheberg zu verbinden, gibt es nach den heißen Debatten im April und Mai indes die Anfang Juni beschlossene Arbeitsgruppe Bildungsstandort.

In dieser sind alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, Bildungsausschuss und Stadtverwaltung vertreten sowie Schulleitung, Schul-, Eltern- und Lehrerkonferenz der beiden Bildungseinrichtungen. Neutrale Moderation, interne Sitzungen des Gremiums, aber auch regelmäßige Information einer breiteren Öffentlichkeit über Zwischenergebnisse wurden für diese vereinbart.

Die erste öffentliche Information dazu erfolgte im Bericht der Bürgermeisterin zur Stadtverordnetensitzung am 2. August. Eine erste Arbeitsberatung der AG hatte es demnach am 25. Juni gegeben, zwar noch ohne Moderation, doch im Juli hatte sich einer der beiden Moderatoren von einer landesweiten Planungsgesellschaft im Hauptausschuss vorgestellt.

Ein Besichtigungstermin vor Ort hat im Juli ebenfalls stattgefunden. Ziel der AG sei, wie gefordert, bis November zwei Varianten für eine danach abzuwägende Entscheidung zu erarbeiten und dem höchsten Gremium vorzulegen, ist dem Bericht zu entnehmen.

Als Prämissen werden genannt: qualitativ gute Bedingungen für Lehrer und Schüler, ein langfristiger, nachhaltiger, entwicklungsfähiger Erhalt des Bildungsstandortes Müncheberg mit Primar- und Sekundarstufe I, aber auch Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht zu lassen. Weitere Fakten, außer den Namen nachbenannter Personen für die AG, liegen noch nicht vor.

Für die angekündigte Demonstration beziehen sich die Organisatoren laut Pressemitteilung auf die Umfrage an der Grundschule im November 2017, nach der „eine deutliche Mehrheit der Elternschaft (knapp 80%) den Verbleib am Storchenturm“ wünscht. Der über 100-jährige Standort bilde dort eine funktionale Einheit im Zentrum der Stadt und leiste einen wichtigen Beitrag zur Innenstadtbelebung.