„Wir bekommen mehr für weniger“

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten des Kulturausschusses haben am Montagabend mehrheitlich dafür gestimmt, das Kleist-Museum in eine Landesstiftung zu überführen. „Die Stiftungsgründung ist ein politisches Bekenntnis für die überregionale Bedeutung des einzigen Kleist-Museums der Welt“, betonte Kulturdezernentin Milena Manns.

Ein Bekenntnis, das für die Stadt neben dem Prestigegewinn vor allem auch finanzielle Vorteile hat. Fördert die Kommune das Museum bisher jedes Jahr mit knapp 130 000 Euro, werden künftig von Seiten Frankfurts nur noch 80 000 Euro pro Jahr fällig. Bund und Land stocken ihre Förderung hingegen auf. Sie werden die im voraussichtlich im Januar entstehende Stiftung Kleist-Museum mit jährlich 357 000 (Bund) beziehungsweise 500 000 Euro (Land) unterstützen.

„Wir bekommen also mehr für weniger“, betonte Kulturausschussvorsitzender Michael Möckel die Vorteile. Denn mit dem zusätzlichen Geld sollen für das Museum zusätzliche Stellen, etwa für Öffentlichkeitsarbeit und wissenschaftliche Arbeit, finanziert werden.

Voraussetzung für die Stiftung ist die Zustimmung des Landtags, die im November erfolgen soll. Im Dezember könne dann die Verwaltungsvereinbarung unterschrieben werden, umriss Kulturdezernentin Milena Manns am Montag den Zeitplan. Im August hatte die Landesregierung die Gesetzesentwürfe samt Finanzierung beschlossen, im November soll nun das Gesetz über die Errichtung der Stiftung Kleist-Museum den Landtag passieren.

Die Stadt, so der Plan, bringt in die Stiftung das Grundstück und die Gebäude ein. Der bisherige Trägerverein, der Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V., steuert die Sammlung und das Inventar bei. Geplant ist, dass sich der Verein im Anschluss auflöst. Schon seit Jahren gibt es Bemühungen um eine Stiftung für das Museum, da die bisherige Trägerschaft über den Verein nicht zukunftssicher erschien, heißt es in der Vorlage für die Stadtverordneten. Um das Museum langfristig zu sichern hat man die Gründung von Seiten der Stadt vorangetrieben. Mit dem Festbetrag von 80 000 Euro wolle man sich als Kleist-Stadt aber auch künftig Mitspracherechte als Zuwendungsgeber sichern. (yan)