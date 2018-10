Am Rohneweg leuchten die ersten neuen Laternen

Ulf Grieger

Alttrebbin (MOZ) Die ersten neuen Straßenlaternen in Alttrebbin leuchten bereits. In dieser Woche haben Uwe Zenker und Hartmut Kohs von der Neurüdnitzer Firma Klemer die Masten gestellt und die kleinen technischen LED-Lampen montiert, die künftig die Dorfstraßen beleuchten. Jetzt wartet man lediglich noch auf letzte Genehmigungen, um die Laternen an der L34 errichten zu können. Insgesamt sind 76 000 Euro veranschlagt, wobei die Anlieger je nach Einstufung ihrer Straße beteiligt werden. Die Gemeindevertreter von Neutrebbin haben die Straßen im Ortsteil Alttrebbin entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung in Anliegerstraßen, Haupterschließungsstraßen und Hauptverkehrsstraßen eingestuft. Je nach Einstufung werden die Eigentümer der Grundstücke an den Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung beteiligt. Grundstückseigentümer an Anliegerstraßen tragen 51 Prozent, an Haupterschließungsstraßen 30 Prozent und an Hauptverkehrsstraßen 20 Prozent der Kosten für die neue Straßenbeleuchtung. An der Dorfstraße werden sieben und im Rohneweg vier Laternen aufgestellt. An der Hauptstraße Alttrebbin sind 17 neue Leuchten vorgesehen. Die Anlieger bezahlen Beiträge von insgesamt rund 18 800 Euro. Die Beleuchtung erfolgt mit LED-Lampen.

Bevor allerdings die Laternen an der Hauptstraße, der L34, montiert werden, muss der Landesbetrieb Straßenwesen entscheiden, in welchen Abständen zur Fahrbahn die Leuchten gestellt werden können, informierte Ortsvorsteher Bernd Weber.(ulg)