Herbst- und Hoffest nach drinnen verlegt

Anett Zimmermann

Prötzel/Zollbrücke (MOZ) Angesichts des stürmisch-nasskalten Wetters hatten die Kunsthandwerker beim Herbstfest der „Goldenen Kartoffel“ in Prötzel ihre Stände ins Backhaus verlegt, darunter Margitta Schwanke aus Obersdorf. Sie bot als Besonderheit selbst gefertigte Anhänger und Ringe aus Kokosnuss an und überraschte mit umgearbeitetem alten Silberbesteck. Nur Ulf Leimann und Hartmut Korn, beides Bauern aus Wriezen, hatten draußen aufgebaut und signalisierten Vorüberfahrenden, dass die traditionelle Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit stattfindet. Leimann, der sonst auf Märkten in der Region Kaninchen- und Geflügelfleisch anbietet, hoffte, dass nun das Herbstgeschäft gut anläuft. „Wenn nur ein Drittel der Ausflügler, die mir vorhin Richtung Polen entgegengekommen sind, nachher hier noch hält und etwas mitnimmt, will ich zufrieden sein“, sagte er mit Blick auf die wochenlange Zwangspause während der Sommerhitze. Dabei hatte Gastgeber Olaf Kaupat mit seinen Mitarbeitern diesmal ganz bewusst noch einmal auf Sommer gesetzt – bei einem Teil der frisch gebackenen Brote, die mit Tomate und Olive sowie teils auch Basilikum verfeinert worden waren.

„Erst Schneeregen zu Ostern und nun das“, zeigte sich kurz darauf Michael Rubin auf seinem Ziegenhof in Zollbrücke etwas zerknirscht. Zwar hielten draußen zum Beispiel noch Peter Herbert mit seinem „Looser Senf“ und Keramikerin Susanne Eigenfeld aus, aber einige Anbieter hatten ihre Stände mittags bereits eingepackt. Im Hofladen wurden unter anderem Ziegenwurst und „Deichläufer“ angeboten. „Wir sind öfter hier“, berichteten Peter und Marion Mallunat aus Bernau. „Wir sind auch bei Wind und Wetter unterwegs. Das macht uns nichts aus.“ (azi)