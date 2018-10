Wertstoffhof Panketal gestoppt

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Der neue Wertstoffhof, der samt Aktenvernichtungsanlage in der Zepernicker Straße 1a in Schwanebeck entstehen soll, wird auf der Zielgeraden gestoppt. Mit einem Antrag wendet sich die Gemeindeverwaltung an die Gemeindevertretung, die am 15. Oktober tagt, um das Einvernehmen der Gemeinde zum Bauantrag der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BBG) zu versagen.

„Der Hof wird dringend benötigt“, sagte Christian Mehnert, Geschäftsführer der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG). Bei bis zu 180 000 Kundenkontakten im Monat sei der Zepernicker Wertstoffhof dringend nötig.

Für die Panketaler aber sind viele Fragen nicht geklärt. Deshalb soll es Abstimmungen zur Erschließung des Grundstückes und zu den Zufahrten geben. Ein Verkehrsgutachten müsse in Auftrag gegeben werden, um Auswirkungen des An- und Abfahrtverkehrs zu untersuchen. Die Zepernicker Straße, über die die Lkw und Pkw rollen sollen, sei an ihrer Leistungsgrenze und noch nicht saniert worden.

Bisher gibt es in Eberswalde, Bernau, Wandlitz, Werneuchen und Althüttendorf sowie in Ahrensfelde ähnliche Einrichtungen. In Schwanebeck greifen die Kreiswerke auf eine nicht mehr genutzte Privatfläche, die dem Panketaler CDU-Gemeindevertreter Bernd Köbke gehört, zurück.

Die Zepernicker Straße ist Schulweg. Eine Querung fehlt bisher zwischen Deponie und Gewerbeflächen. Der Wertstoffhof soll werktags von 7 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 8 bis 13 Uhr öffnen. Von hundert Anlieferfahrzeugen am Tag geht die BBG aus. Die Einfahrt in den Hof ist aktuell, so die Gemeinde, nicht möglich, ohne die Gegenfahrbahn zu beanspruchen. Weitere Abstimmungen seien dringend geboten. Am 8. Oktober berät der Bauausschuss um 19 Uhr im Rathaus dazu.