Tempo 30 mit hohen Hürden

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Die Ortsteile Eichhorst und Werbellin wollen gern Tempo 30-Zonen einführen - zum Schutz der Fußgänger und Anwohner. Doch die zuständige Straßenverkehrsbehörde legt die Hürden hoch und untersagt Temporeduzierungen rigoros.

Bereits seit drei Jahren kämpft der Ortsbeirat Eichhorst für die Errichtung einer Tempo 30-Zone im Ortskern. Dort tummeln sich gerade in den Sommermonaten viele Touristen und Ausflügler. Die an warmen Tagen beliebte Eisdiele „Zur Eiszeit“ liegt direkt an der Hauptstraße.„Hier rasen ständig Autos und LKW durch“, so Michael Marosky, Inhaber der Eiszeit. Abhilfe würde eine 30er-Zone schaffen, ist Ortsvorstand Stephan Reimann überzeugt. Doch bislang scheiterten alle Versuche, den Autoverkehr im Dorf zu verlangsamen. Immerhin stehen seit einigen Monaten „Freiwillig 30“ Schilder am Ortseingang, die allerdings kaum Wirkung entfalten.

Nun hat Eichhorst eine Unterschriftenliste gestartet, um den Druck auf die Behörden zu erhöhen. „Wir haben bereits mehr als 100 Unterschriften zusammen“, so Gemeindevertreter Henry Pepinsky. Die Listen liegen in der Touristeninformation und in der Eisdiele aus, unterschreiben dürfe jeder, egal ob Einwohner oder Besucher. Beim Fackelumzug am 3. Oktober werden sicher noch viele Unterschriften dazukommen, ist Pepinsky sicher.

Eine möglichst lange Liste von Unterstützern soll dem Ortsbeirat Rückenwind bei seinem Anliegen geben. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich. „Es gestaltet sich sehr schwierig, eine Genehmigung für eine 30-Zone zu bekommen“, weiß Peggy Sydow, Dezernentin im Ordnungsamt der Gemeinde zu berichten. Schorfheide sei bei fast allen Versuchen, eine Ausnahmeregelung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises zu bekommen, gescheitert. Anderen Gemeinden und Ämtern im Barnim ergeht es dem Vernehmen nach ähnlich.

Die Gemeinde Schorfheide beantragte bereits für Eichhorst, Werbellin und Groß Schönebeck mehrfach die Einführung der reduzierten Geschwindigkeit, bekam aber immer wieder eine Abfuhr. Die Begründungen variieren dabei durchaus. In Eichhorst handelt es sich beispielsweise nicht um einen Unfallschwerpunkt, hieß es. Dieser würde eine Reduzierung der innerörtlichen Geschwindigkeit rechtfertigen, liegt aber erst vor, wenn sich im betroffenen Bereich drei gleichartige Unfälle in einem bestimmten Zeitraum ereignen. „Das ist doch zynisch“, meint dazu Henn-Dieter Hartwig, Ortsbeirat in Eichhorst. Müssen erst Menschen und womöglich Kinder zu Schaden kommen bis etwas geschieht?

Auch an der Eberswalder Straße in Lichterfelde, in Böhmerheide und in Groß Schönebeck scheiterten die Ortsbeiräte mit ihrem Begehren nach Tempo 30 am Widerstand des Landkreises. Selbst in Werbellin erging es dem Ortsbeirat nicht anders. Die Hauptstraße ins Dorf ist eigentlich eine Art Stichstraße. Wer hier lang fährt, will entweder ins Dorf oder zu den Bungalows am Üdersee. „Im Sommer wird Werbellin zur Rennpiste“, beschwerte sich eine Anwohnerin auf der Ortsbeiratssitzung. Doch auch hier stießen die Pläne auf Granit bei der Straßenverkehrsbehörde.

Tempo 30-Zonen werden auf Basis der Straßenverkehrsordnung eingerichtet. Die Ausnahme von der 50 km/h-Regel bedarf dabei einer besonderen und belastbaren Begründung. Eine immerhin „erleichterte Begründung“ erlaubt das Gesetz, wenn eine 30er-Zone in der Nähe von Kitas und Schulen notwendig wird, da es sich um sogenannte sensible Bereiche handelt. Ob eine Abweichung genehmigt wird, liegt im Ermessensspielraum der zuständigen Behörde. Sie legt demnach die jeweiligen Hürden fest.

Doch es gibt auch Beispiele, bei denen der Antrag auf eine 30er Zone glückte: An der Marienwerder Straße in Finowfurt, immerhin sogar eine Bundesstraße, wurde eine unzumutbare Lärmbelästigung der Anwohner festgestellt und das Tempo reduziert.