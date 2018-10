Kuchen, Hüpfburg und Solidarität

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Partei Die Linke ist in Eisenhüttenstadt seit Jahren die einzige, die am Tag der Deutschen Einheit zum Feiern einlädt. Ihr Fest auf der Insel heißt allerdings nicht Einheitsfest, sondern schlicht Herbstfest. „Der Tag der Deutschen Einheit ist für uns eigentlich gar kein Grund mehr zum Feiern“, begründet Heidi Wiechmann, Vorsitzende des Stadtverbandes der Partei Die Linke und Organisatorin des Festes. „Unsere Bevölkerung wird immer älter. Wenn ich an die Zukunft denke, dann macht mir der Ärztemangel in Eisenhüttenstadt Angst. Und die drohende Altersarmut vieler Menschen macht mir Angst, denn 28 Jahre nach der Einheit haben wir immer noch keine gleichen Renten in Ost und West.“

Ein paar „kleinere Sachen“ hätten sie in den vergangenen Jahren erreicht, erklärt Heidi Wiechmann, „und wir wollen noch weitere Sachen erreichen. Zum Beispiel kämpfen wir dafür, dass die Stadtbibliothek im Linden-Zentrum geöffnet bleibt. Und dass ihre Öffnungszeiten nicht nur nicht weiter reduziert werden, sondern dass sie wieder erweitert werden.“

Das Herbstfest mit Hüpfburg, Kinderschminken und Clown Faxilus ist vor allem für eines berühmt: den leckeren Kuchen. Parteigenossen und Sympathisanten haben diesmal 23 Kuchen und zwei Bleche Cupcakes gebacken. Und viele Besucher lassen es sich nicht nur vor Ort schmecken, sondern kaufen auch gleich fürs Wochenende ein. Zum ersten Mal hat Yvonne Harscher fürs Fest gebacken, einen Mandarinen-Kokos-Kuchen. „Bisher habe ich hier immer nur gegessen“, verrät sie, „doch seit November bin ich Parteimitglied, deshalb backe ich jetzt.“ Eva Thiedemann bäckt schon seit Jahren fürs Fest. Warum? „Den Gästen schmeckt es und es ist für einen guten Zweck.“ Denn der gesamte Erlös des Festes wird traditionell gespendet. In diesem Jahr geht das Geld an den Jugendverein der Freiwilligen Feuerwehr, an den Verein HELP und an das Frauenhaus in der Stadt.

Für direkte Solidarität steht auch der Verein Solidaritätsdienst International (Sodi). Mehrere Mitstreiter, meist aus Märkisch Oderland, bieten Kuchen und andere Dinge gegen Spenden an. Der Erlös geht direkt in die Tschernobyl-Hilfe des Vereins, mit der kleine Schulen in Weißrussland unterstützt werden.