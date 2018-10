Handwerker für einen Schultag

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Malern, lackieren, polieren und Stein auf Stein setzen, um eine Hauswand zu bauen. Etwa 120 Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse konnten sich am Dienstag auf dem Gelände der Bundtstift-Schulen als kleine Handwerker ausprobieren. Initiiert von der Maler- und Lackiererinnung Oderland um Obermeister Sven van Dyk und Vorstandsmitglied Janine Antoniak, bekamen sie unter Anleitung professioneller Handwerker einen Blick in verschiedene Berufszweige.

Das Angebot war maßgeschneidert, denn die Bundtstift-Schulen behandeln im Grundschulbereich gerade ein halbes Schuljahr lang das Projektthema „Wohnen und Haus bauen“, wie Lehrerin Corinna Loose berichtete. Neben der zentralen Frage, wie ein Haus errichtet wird, sollen auch andere beantwortet werden. Welche Materialien gibt es? Wie setzt man sie am besten ein? Wie ökologisch und nachhaltig sind sie? Als Maler- und Lackierermeister Janine Antoniak über ihre Tochter Marie – sie besucht die zweite Klasse – von dem Projekt erfuhr, überlegte sie nicht lange. „Es war der Anlass, mal in der Elternschaft zu fragen, wer Handwerker ist und sein Wissen weitergeben möchte“, erzählte sie. Heraus kamen acht Stationen, an denen sich die Schüler in verschiedenen Gewerken ausprobieren konnten, die zum Hausbau benötigt werden. Am Ende erhielten alle einen Kinder-Gesellenbrief.

Bauingenieur Reinhard Walter, dessen Enkel die Schule besucht, zeigte dem Nachwuchs als Maurer, wie man eine Hauswand baut, bei Sven van Dyk lernten die Schüler, wie man Türen mit Spritztechniken verschönert und bei Janine Antoniak bekamen sie einen Einblick ins traditionelle Malerhandwerk. Sie erklärte den Kindern, wie man Holzplatten abschleift und diese beispielsweise mit der Schwammtupftechnik und dem Schablonieren farblich gestalten kann. Isabella aus der vierten Klasse war nach dem Schleifen gerade damit beschäftigt, eine Holzplatte mit einem weißen Untergrund zu bestreichen, um danach vier Bilder darauf zu malen. „Ein Naturbild, einen Maurer, eine Blume und einen Schmetterling“, wusste sie genau, was sie will.

Vizelandrat Friedemann Hanke war davon begeistert, „dass die Initiative für diesen Tag von Eltern ausgeht. Auf diesem Weg kann man die Kinder von Anfang an ans Handwerk führen.“ Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg, sprach sich dafür aus, dass Schulkinder viel öfter die praktischen Dinge des täglichen Lebens kennen lernen können. „Dazu gehört auch das Haus bauen. Mir kommen Praxis und berufliche Orientierung im Bildungssystem zu kurz.“ Genau hier wollen Janine Antoniak und ihre Mitstreiter anknüpfen. „Je früher man den Kindern zeigt, was beruflich möglich ist, umso besser“, sagte sie. (mst)