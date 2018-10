Schmeißer-Eiche soll Denkmal werden

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) In elf Jahren hat die Lennépark-Initiative schon 109 529 Euro Spenden für den Bürgerpark sammeln können. Den Abschluss dieses Spendenjahres nutzte Initiatorin Sonja Gudlowski auch für einen Appell an die nächste Generation.

„Nichts gedeiht ohne Pflege; und die vortrefflichsten Dinge verlieren durch unzweckmäßige Behandlung ihren Wert“, mahnte einst Peter Josef Lenné, der Schöpfer auch des Frankfurter Bürgerparks. „Dieser Werterhalt ist eine generationsübergreifende Herausforderung, ihr sollt das in die Zukunft tragen“, sagte Sonja Gudlowski in Richtung der Sechstklässer von der Lenné-Schule. Die hatten sich zuletzt mit der Schmeißer-Eiche im Lennépark beschäftigt. Ihre Zeichnungen sind nun Teil der Ausstellung im Obergeschoss der Lenné-Passagen.

Das Schülerprojekt ist nur ein Baustein im Veranstaltungsjahr rund um den Bürgerpark, das am Dienstag seinen Abschluss fand. Aus diesem Anlass konnte Sonja Gudlowski mit Grit Egerer, Filialleiterin der Deutschen Bank, die diesjährige Spendensumme von 17 751,71 Euro an die Stadt übergeben. In den vergangenen Jahren sind dank all der Veranstaltung von der Lennémeile bis zu Parknacht sowie mittels kleiner und großer Privat- und Firmenspenden insgesamt 109 528,71 Euro zusammengekommen.

Dezernent Jörg Gleisenstein lobte bei der Spendenübergabe ausdrücklich das Engagement: „Es ist vorbildlich, wie hier Stadt und Bürgerschaft gemeinsam die Gestaltung eines städtischen Juwels in die Hand nehmen.“ In diesem Jahr habe sich die Stadt vor allem um den Spielplatz gekümmert. „Die große Baustelle wird künftig der nördliche Teil des Parks sein“, betonte der Dezernent. Dank einer Bund-Länder-Förderung von 1,34 Millionen Euro kann die sogenannte Grotte saniert werden, diese Brücke soll im Frühjahr fertig sein. Darüber hinaus soll das große Bassin instand gesetzt, das Wegesystem wieder herausgearbeitet und schließlich in den Jahren 2020/21 ein Kastanien-Rondell gepflanzt werden.

Als Ziel für das kommende Jahr rief Sonja Gudlowski die Aufnahme der Schmeißer-Eiche in die Liste der städtischen Naturdenkmäler aus. „Sie hat es sich verdient, unsere alte Eule“, sagte sie mit Verweis auf das Zeichen für Naturdenkmäler, das eine Eule zeigt.