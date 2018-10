Amt zieht ins Sparkassenhaus

Doris Steinkraus

Seelow/Neuhardenberg (MOZ) Seelow-Land wird vorerst keine Verbandsgemeinde mit Seelow bilden. Dafür aber hat der Amtsausschuss den Umzug der Verwaltung beschlossen.In Neuhardenberg sahen die Amtsausschussmitglieder akuten Redebedarf mit den Seelowern.

„Wir müssen in punkto Verwaltungsreform etwas unternehmen. Die Frage ist nur, mit wem und in welcher Form“, fasste Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann bereits vor der Beratung des Amtsausschusses am Montagabend die Situation in Worte. Auch die Verwaltungsmitarbeiter würden erwarten, dass ihre Bemühungen in den vergangenen Monaten, mit den Kollegen aus Märkische Schweiz und Seelow die künftige Arbeit zu organisieren, nicht umsonst waren. Dringend wird in der knapp besetzten Verwaltung auf Unterstützung gehofft. Der Sitz im ehemaligen LPG-Gebäude in der Karl-Marx-Straße 72 wurde vom Amtsausschuss als entbehrlich eingestuft. Im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung bei Auflösung des Amtes soll bestimmt werden, was jeder der drei Gemeinden zusteht. Dieser Beschluss fiel einstimmig.

Im nichtöffentlichen Teil verständigten sich die Ausschussmitglieder darauf, mit den Stadtverordneten noch einmal über die weitere Zusammenarbeit zu beraten, informierte Ausschussvorsitzende Katrin Suhr am Dienstag. Zunächst wolle man aber die Endfassung des Gemeindeentwicklungsgesetzes abwarten. Knackpunkt für einige Ausschussmitglieder ist die Personalhoheit der Verbandsgemeinde für sämtliche Mitarbeiter, also auch für Gemeindearbeiter. Katrin Suhr hob auf MOZ-Nachfrage zudem hervor, dass man als Partner auch die Investitionen der künftigen Verbandsgemeinde absprechen müsse, ehe sie öffentlich verkündet werden. Eine klare Tendenz des weiteren Vorgehens gebe es nicht, so Katrin Suhr. Eine Mitverwaltung durch Seelow sei zumindest nicht ausgeschlossen.

Im Amtsausschuss von Seleow-Land, der ebenfalls am Montagabend beriet, zeigte man sich verwundert über die Diskussion in Neuhardenberg. „Dort werden jetzt genau die Punkte moniert, die für unsere Gemeinden von Anfang an der Knackpunkt waren“, resümierte Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Amtsausschussvorsitzender Frank Kasper pflichtete ihr bei. Die Übertragung der Aufgaben – von Einrichtungen bis Gemeindearbeiter – sei stets das gewesen, was allen Bauschmerzen bereitete. „Was an Aufgaben in eine Verbandsgemeinde übergehen soll, wissen alle seit Monaten“, betonte Roswitha Thiede. Sie machte deutlich, dass es derzeit kein einmütiges Votum für die Verbandsgemeinde geben wird, auch wenn noch nicht überall die Beschlüsse gefasst sind. Was jedoch keinesfalls heiße, dass man die Zusammenarbeit damit stoppen wolle. Im Gegenteil. Zur Abstimmung stand ein weitreichender Beschluss. Bei zwei Enthaltungen votierten die Mitglieder dafür, dass die Amtsverwaltung 2019 als eigenständige Einheit in das Sparkassengebäude umzieht.

Frank Kasper erinnerte an die Ausgangslage: Die Verwaltung ist nur Mieter – mit jährlich von beiden Seiten kündbarem Mietvertrag. Die Eigentümerin des Areals beabsichtige den Verkauf. Niemand wisse, wie sicher das Domizil dann noch wäre. In den letzten Wochen gab es Verhandlungen und Ortsbesichtigungen. Die Amtsverwaltung wird 600m2 Bürofläche im Sparkassengebäude erhalten und dafür geringfügig weniger Miete zahlen als bisher. Die guten Konditionen sind möglich, da erhebliche Fördermittel in den Umbau fließen.

„Wir wollen damit auch deutlich machen, dass wir zwar derzeit keine Verbandsgemeinde bilden, uns aber auch nicht von Seelow entfernen wollen“, sagte Kasper. Diesen Tenor habe er in allen Gemeinderäten des Amtes vernommen.

Seelow-Land verspricht sich durch das Zusammenrücken der Verwaltung viele Synergieeffekte. Die seien auch dringend nötig, sagte Roswitha Thiede. Man müsse die E-Akte einführen, soll Rechnungsprüfungsaufgaben übernehmen und vieles mehr. „Mit unserem Personal ist das nicht mehr zu schaffen“, betonte sie. Auf Ausschreibungen gebe es kaum Bewerber. Über Kooperationsverträge könnte vieles gelöst werden. Der Umzug ist für den 1. Oktober 2019 anvisiert. In weiteren Schritten soll mit der Rathausspitze über die Unterbringung von technischen Bereichen wie Archiv und Gemeindearbeiter verhandelt werden.