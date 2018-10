Nein zum Güllebehälter

Anett Zimmermann

Neureetz/Altwustrow (MOZ) Neureetz/Altwustrow. Die Gemeindevertreter von Oderaue haben am Montagabend dem Änderungsantrag zur bestehenden Baugenehmigung des Gärrestbehälters in Altwustrow das gemeindliche Einvernehmen versagt. Bewohner des Ortsteils hatten zwischenzeitlich einen Baustopp erwirkt.

Die Milchhof Groß Neuendorf KG hatte im April 2017 mit den Vorarbeiten für den Bau eines Gärrestbehälters in Altwustrow begonnen. Dagegen regte sich heftiger Widerstand im Dorf. Inzwischen gibt es einen Baustopp und auch einen Ausweichstandort. Der Bauherr möchte aber offensichtlich am ursprünglichen Standort festhalten und hat die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu einem Änderungsantrag zur bestehenden Baugenehmigung beantragt. Der Behälter soll 1,15 Meter tiefer gesetzt werden, um ein Leckage-Erkennungssystem zu installieren. So hieß es in der Beschlussvorlage aus der Bauverwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch für die Gemeindevertreter von Oderaue, die am Montagabend im Bürgerhaus Neureetz tagten. Der Behälter soll demnach auch eine Zeltdach-Abdeckung erhalten, wodurch sich das Bauwerk allerdings erhöht. Zudem hat sich der Bauherr auf Rindergülle als Lagergut festgelegt.

Zu der öffentlichen Sitzung waren auch Altwustrower gekommen, die das Gremium eindringlich baten, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen. Dies sei die einzige Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben, erklärte einer von ihnen. Die Veränderungen des Bauherren seien einerseits gut, hieß es mehrfach, andererseits würden aber die Interessen der Bewohner des Dorfes verletzt. Sie befürchten unter anderem eine erhebliche Geruchsbelästigung. So verwies eine Frau auf ein eingeholtes Gegengutachten und bat die Gemeindevertreter, nicht in ein laufendes Verfahren einzugreifen. Hingewiesen wurde zudem auf die Hochwassergefahr und die Dimension der Anlage. „Kein Wustrower ist dafür, da können Sie nicht einfach gegen die Bevölkerung entscheiden“, erklärte ein Mann und schloss auch eine Klage nicht aus.

Eine Bürgerin machte darüber hinaus auf die Gefahr aufmerksam, dass der Bauherr auf dem Ausweichstandort einen zweiten Behälter errichtet. „Dagegen müssen wir uns absichern“, erklärte Amtsdirektor Karsten Birkholz und erinnerte daran, dass die Eigentümerin die etwa 200 Meter entfernt liegende Fläche ausdrücklich als Alternativstandort angeboten habe.

Gemeindevertreter Michael Rubin kritisierte, dass das Grundproblem das Gleiche geblieben sei und weder der Bauherr noch dessen Planer zur Sitzung gekommen war. Aus seiner Sicht gebe es da generell nur eine Lösung: „Wir lehnen das Einvernehmen ab.“

Die zwischenzeitlich von Kurt Müller vorgeschlagene Vertagung des Tagesordnungspunktes erhielt keine Zustimmung, weil die Gemeinde die übliche Zwei-Monats-Frist bei Bauvorhaben einhalten muss. Das Einvernehmen wurde schließlich bei drei Enthaltungen nicht erteilt.