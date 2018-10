Weniger Andrang bei der Lokaltour

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Bernau. Der Wettergott meinte es am Dienstagabend mit den Bernauern nicht gut. Die Herbst-Lokaltour, die traditionelle am Vorabend des Tages der deutschen Einheit stattfindet, geriet kalt und regnerisch. Im Vergleich zu vergangenen Jahren zogen es viele Stamm-Besucher des Open-Air-Spektakels offenbar vor, zuhause zu bleiben. Wer sich dennoch aufraffte, suchte sich nach Möglichkeit einen Platz in den Lokalen. So trafen sich beim Griechen in der Brauerstraße Bürgermeister André Stahl (Linke) und Stadtverordneter Jürgen Althaus (SPD) mit ihren Ehefrauen. Dort, wo Gastronomen Live-Musik anboten, wie vor dem Restaurant „Zum Zicken-Schulze“ in der Brauerstraße oder auf dem Platz vor dem Steintor, gab es dichtes Gedränge. Die Stadtverordneten Elke Keil (SPD) und Michael Herrmann (Freie Fraktion) mit Frau machten hier Station, bevor sie weiter durch die Innenstadt zogen.

Zu dem sonst überwiegend jungen Publikum vor dem Steintor hatten sich auch Katrin Wiese aus Guben sowie Pascal Kiehlian und Julian Queitsch aus Münster gesellt. Für sie war die Bernauer Lokaltour eine Premiere. Die drei Berufskollegen besuchen gerade einen EU-Lehrgang am Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere, Kompetenzzentrum IFN Schönow. Die Lokaltour war deshalb eine willkommene Abwechslung für sie. „Ich finde das ganz gut, weil es mal was anderes ist“, erklärte Katrin Wiese. „In Guben gibt es so etwas nicht“, stellte sie bedauernd fest.

Erst zum zweiten Mal kamen bei der Lokaltour die bunten Pfand-Getränkebecher zum Einsatz. Der Beschluss der Stadtverordneten, diese bei der Lokaltour einzuführen, hat sich sichtbar gelohnt. Die Besucher hinterließen weniger Unrat als sonst. Dank des Bauhofes war die Stadt am Mittwochmorgen wieder sauber.