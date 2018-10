Nervenkitzel zum Saison-Ausklang

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Saison-Ausklang des Oldtimer-Clubs „Die Legende“ lockte am Mittwoch hunderte Gäste an. Motorenknattern, Erinnerungen, leckere Düfte und ängstliche Schreie erfüllten die Luft.

„Und Du hast gesagt, wir wollen hier mit.“ Mit einer Mischung aus Angst und Abenteuerlust guckt eine Frau zu ihrer Begleiterin. Beide sitzen auf den Polstern eines rund 50 Jahre alten Robur LO. Die Schnauze des Fahrzeugs hängt über einem 15 Meter tiefen Abhang. Siegfried Tesch, ein Mann mit breitkrempigem Hut, tritt aufs Gas. Gäste schreien. Erich Honecker, der 1994 verstorbene Staatschef der DDR, lächelt von einem Foto herab. „Wir trauern um einen Genossen, der es geschafft hat, uns die Wessis vom Hals zu halten“, steht dabei.

Die LO-Fahrten sind eine Attraktion des Saison-Ausklangs des Oldtimer-Clubs. Alte Motorräder knattern über die Betonpiste Am Bahndamm. Hainer Dietrich lässt seinen 1936 gebauten Stationärmotor laufen. „Der wurde in Land- und Forstwirtschaft eingesetzt“, erklärt der Aussteller aus dem Schlaubetal. Zu Hause schließt der 70-Jährige ihn noch heute an seine Schrot-Mühle an, um aus Gerste und Weizen Hühnerfutter herzustellen.

Der Duft von Sauerkraut, Grützwurst und Grillfleisch wabert über das Vereinsgelände, das früher zum Reifenwerk gehörte. Die Schlange am Versorgungsstand reißt nicht ab. Marian Goroncy aus Storkow nimmt die Wartezeit gern in Kauf.

„Das Herbstfest ist immer sehr gut besucht“, freut sich Uwe Schulz vom Vereinsvorstand. Auf 3000 Quadratmetern präsentieren die 42 Mitglieder ihre Schätze. Feuerwehren, Landmaschinen, Pkw und Konsumgüter der DDR sind zu bestaunen. Janine Friedrich schießt mit ihrem Handy ein Foto nach dem anderen. „Ist doch der Hammer, wenn man die alten Fernseher sieht“, sagt die 40-Jährige. „Aber die Leute waren früher glücklich damit“, ergänzt sie.

Glücklich nähern sich auch die Fahrgäste von Siegfried Tesch dem Ende des Parcours. „Noch ’ne Runde?“, fragt der lächelnd. „Ja“, ruft Svetlana Kudova, eine junge Frau mit Sonnenbrille. Tesch drückt erneut aufs Gas.