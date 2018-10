FDP und Grüne nähern sich an

Michael Gabel, Stefan Kegel

(MOZ) Wenn die Regierung strauchelt, ist das eine Chance für die Opposition. Grüne und FDP jedenfalls bereiten schon mal eine Annäherung vor. Damit sich das Jamaika-Debakel nicht wiederholt.

Es ist eine verschwiegene Runde, die sich alle sechs Wochen in einer Bar in der Berliner Kurfürstenstraße trifft. Bundestagsabgeordnete von Grünen und FDP sitzen dort zusammen, um gemeinsam das Jamaika-Aus zu verarbeiten und gemeinsame Projekte in der Opposition zu planen. Was als längerfristiges Projekt begann, bekommt nun aber eine aktuelle Note. Denn nach dem Ende von Volker Kauder als Unionsfraktionschef – einer wichtigen Stütze von Kanzlerin Angela Merkel – wackelt die große Koalition. Niemand kann vorhersagen, ob sie bis zum Ende der Legislaturperiode durchhält. Viele Alternativen gibt es aber nicht. Eigentlich nur „Jamaika“.

Die Gespräche in der „Lebensstern“-Bar sollen auch dazu dienen, im Falle eines Falles ein Regierungschaos wie zuletzt bei der großen Koalition zu vermeiden und sich schnell der Sacharbeit widmen zu können. Nach außen versuchen die Liberalen allerdings, den Ball flach zu halten. „Das sind keine vorgezogenen Jamaika-Verhandlungen. Es ist nichts Besonderes, dass wir uns regelmäßig treffen“, sagt der stellvertretende FDP-Fraktionschef Stephan Thomae, Experte für Innen- und Justizpolitik. Es gehe vor allem darum, Verständnis füreinander aufzubauen.

Den Anfang nahm die „Lebensstern“-Runde, nachdem sich Thomae und sein Innenpolitik-Kollege von den Grünen, Konstantin von Notz, bei den Verhandlungen für ein Jamaika-Bündnis in der Themengruppe 12 kennengelernt hatten. „Wir kamen gut klar miteinander, und wollten Vertrauen aufbauen.“ Das bedeute aber nicht zwingend, dass man sich annähere. „Es gibt ungeheuer viel, das Grüne und Liberale trennt“, sagt Stephan Thomae.

Näher gekommen sind sich die möglichen Partner dem Vernehmen nach in den vergangenen Monaten zum Beispiel bei Themen wie Europa und Sicherheit. Zwei gemeinsame Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich die beiden Oppositionsparteien wieder mehr „grün“ sind, als es nach dem Ausstieg Lindners aus den Jamaika-Verhandlungen möglich schien. Die Klagen richten sich gegen die von den Groko-Partnern beschlossene Millionen-Spritze für Parteien und gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz, bei dem sowohl Liberale wie Grüne zu weit gehende und nicht genau bestimmte Befugnisse der Ordnungshüter kritisieren.

An ihre Grenze stößt die neue Einigkeit allerdings im Bundesrat. Zwar sind Grüne wie FDP dafür, mehr Bundesmittel für die Bildung bereitzustellen und setzen sich deshalb dafür ein, das Grundgesetz zu ändern. Ein anderer Punkt sorgt aber für heftigen Streit: die Anerkennung der Maghreb-Staaten und Georgiens als sichere Herkunftsländer für Flüchtlinge. Die Mehrheit der Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung ist – mit Ausnahme des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann – strikt dagegen, die Liberalen sind dafür. Geräuschlose Sacharbeit wäre wohl also auch in einer möglichen Jamaika-Koalition keine Selbstverständlichkeit. Daran können Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und ihr liberales Gegenüber Christian Lindner noch arbeiten. Die beiden treffen sich ebenfalls regelmäßig zum Essen.