Entzweit auf der Einheitsmeile

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Unter dem Motto „Nur mit Euch“ wird in Berlin drei Tage lang die deutsche Einheit gefeiert. Doch auch auf der gut besuchten Festmeile sind die kritischen Töne der Bürger aus Ost und West nicht zu überhören.

Vor dem russischen Ehrenmal haben sie zum Einheitsfest bunte Einkaufswagen aufgereiht. In einem sieht man Jeans, ein Plastik-Skateboard und Micky-Maus-Comics. „Wir kauften Kaffee, Strumpfhosen, Gurken, Tomaten, Kakao und Bananen für meinen Neffen, der noch nie vorher welche gegessen hatte“, erinnert sich Ulrich W., 51, aus Weimar auf einer der Tafeln, auf der Zeitzeugen beschreiben, was sie nach der Maueröffnung mit den 100 D-Mark Begrüßungsgeld gemacht haben.

28 Jahre später sind die exotischen Cocktails ein regelrechter Ladenhüter auf der Einheitsmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Vielleicht liegt es auch am kühlen Wetter, dass auf dem dreitägigen Mammutfest unter dem Motto „Nur mit Euch“ nicht so richtig Partystimmung aufkommen will.

„Morgen, wenn die Feier vorbei ist, ist der Slogan wieder vergessen“, glaubt Rainer Kühnert. Der gebürtige Ost-Berliner wünscht sich nicht die DDR zurück. Auch würde er nicht AfD wählen. „Doch irgendwas läuft hier schief in der Politik“, findet der 61-jährige Angestellte eines Abfallbeseitigungsunternehmens, wenn immer noch finanzielle Ungleichheiten zwischen Ost und West existieren. Da seien die Firmen, die im Osten billig produzieren lassen, aber nur im Westen Steuern zahlen. Oder das Thema Rente. „Da fühlen wir uns regelrecht betrogen“, so der Treptower, der mit der gesamten Familie inklusive West-Freunden auf die Festmeile gekommen ist.

Nun stehen alle am Stand des Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Herrschaft. Es gibt Bücher mit Stasi-Geschichten und Quiz-Zettel, auf denen Kinder ankreuzen können, ob Vita Cola oder Coca Cola aus dem Osten kam. Zwischen die Stände mit amerikanischem BBQ, ungarischen Langos und schwedischen Hotdogs wurden ein paar Mauersegmente gestellt. „Dafür wurde man früher erschossen“, sagt eine Frau zu ihrem Enkel, als er die Betonteile berühren will.

Rainer Kühnert hat lange überlegt, wie er seinem neunjährigen Enkel die deutsch-deutsche Teilung erklären soll. Irgendwann sei er mit ihm in die Gedenkstätte an der Bernauer Straße gefahren, wo die getöteten Grenzflüchtlinge aufgelistet sind. „Er hat sich jeden Namen durchgelesen und war erschrocken, dass auch Kinder dabei waren. Danach hat er in der Schule sogar schon ein Referat über die Mauer gehalten“, berichtet der Opa stolz.

Auf der Festmeile nun können die Nachgeborenen den Verlauf der Mauer nachzeichnen. Oder auf gekrümmten Tischtennisplatten ganz trendy „Teqball“ mit Fußbällen spielen. In der Stromdisko vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie tanzen die Gäste aus aller Welt zu „99 Luftballons“ von Nena und erzeugen dabei selbst die Verstärker.

Trotz aller Innovationen wird derzeit eine Mülldeponie für hochradioaktive Abfälle gesucht, erfährt man ein paar Schritte weiter in einem Container. Ziel ist es – angefangen bei der weißen Landkarte – bis zum Jahr 2031 den sichersten unterirdischen Standort für die Millionen Jahre währende Lagerung von Atommüll zu finden. „Die Öffentlichkeit wird während des gesamten Verfahrens intensiv eingebunden“, heißt es in der „mobilen Ausstellung zur Endlagersuche.“

Die Retter vom Strahlenschutz laden gleich nebenan in ihre Fahrzeuge. „Mach, was wirklich zählt“, werben ein paar Schritte weiter Soldaten für eine Karriere bei der Bundeswehr. Doch die Menschen drehen lieber an den Glücksrädern der Lotterie-Stände. Oder lassen sich in der Zeltstadt vor dem Reichstag von Bundesland zu Bundesland treiben. Es gibt Eis am Stiel aus Kiel und Baumkuchen aus Sachsen-Anhalt. Im Zelt von Baden-Württemberg symbolisieren eine riesige Zündkerze und Elektro-Motorroller technisches Knowhow und Forschergeist, während man in Brandenburg auf die gute alte Mutter Natur setzt. Als könnte alles ganz einfach sein.

Wie kompliziert Demokratie ist, soll im Bunderegierungszelt vorgeführt werden. In einem nachgestellten Plenum-Saal können Besucher Abstimmung spielen und über die Mehrwehrsteuer von Currywurst befinden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ruft währenddessen zu Toleranz und Zuversicht auf. „Sind wir uns eigentlich unseres Glücks bewusst?“, fragt er. Niemals zuvor in der Geschichte habe das Land so lange in Frieden gelebt. Trotzdem zeige sich ein Mangel an Vertrauen in die Zukunft.

Draußen flanieren Menschen auf dem 2,5 Kilometer langen „Band der Einheit.“ Alle 11 040 Gemeindenamen Deutschlands wurden auf den Asphalt des Berliner Regierungsviertels gedruckt. Doch nicht nur in Sachsen fühlt man sich scheinbar abgehängt. „Alle ins Land lassen und wir kriegen alles gestrichen“, sagt eine 63-Jährige, die mit Freunden aus dem Saarland angereist ist. Nach dem Genuss von Alphornbläsern und der Blumenschau der Marzahner Gärten der Welt wollen sie nun zur „Merkel muss Weg Demo.“

Einen Abstecher zu den Geschichts-Ausstellungen schaffen sie nicht mehr. Dort beschreibt Ulrich W. die Wendezeit so: „Es war eine tolle Zeit, auch danach, sie war von Aufbruch und Hoffnung geprägt, nicht von Neid, Vorwürfen und Ängstlichkeit wie heute.“