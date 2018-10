110 Schafe gerissen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg sind seit Beginn des Jahres 110 Schafe, 21 Ziegen, 57 in Gehegen gehaltene Wildtiere, 52 Kälber und ein Pferd von Wölfen gerissen worden. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Iris Schülzke hervor. Demnach wurden bis zum Stichtag 26. August außerdem je ein Schaf und eine Ziege von Füchsen getötet sowie zwei Schafe von Hunden. Zudem wurden 15 Schafe, eine Ziege, drei Wildtiere in Gatterhaltung, 36 Kälber und vier Pferde von unbekannten Tieren getötet, bei denen die Gutachter den Wolf als Verursacher nicht ausschließen.

Erstmals wurden neun Schafe durch einen Luchs gerissen. Allerdings handelte es sich dabei um ein Tier, das Anfang des Jahres aus einem Wildgehege nach einem Sturm ausgebrochen war und in Oberhavel Schäden bei Schafhaltern anrichtete. Aus dem Landesumweltamt hieß es, dass Luchse in Nachbarländern wie Sachsen-Anhalt in freier Wildbahn sich nicht Schafherden nähern. Im Süden Brandenburgs wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Luchse gesichtet. Allerdings ist bislang nicht verbürgt, dass die größten europäischen Katzen sich dort wieder angesiedelt haben.

In den vergangenen drei Jahren wurden 14 Schafherden von Wölfen angegriffen, in denen Herdenschutzhunde zum Einsatz kamen, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Dieter Dombrowski. In neun Fällen davon wurde die Anzahl der empfohlenen Hunde unterschritten. Diese umfasst einen Herdenschutzhund auf 20 bis 150 Schafe oder Ziegen.