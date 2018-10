Schlaubegetümmel trainiert in Müllrose

Ralf Loock

Müllrose (MOZ) Mehr als 150 Besucher kamen am Sonntag zum Tag der offenen Tür in den neuen Trainingsräumen des Mixdorfer Schlaubegetümmels in Müllrose. Der Verein hat sich von seinem bisherigen Quartier im Mixdorfer Sport- und Freizeitzentrum getrennt.

Fürs Tanzen kann sich Theresa Lange begeistern, früher war sie in Eisenhüttenstadt aktiv. Jetzt lebt die 29-Jährige mit Mann und zwei Kindern in Mixdorf, da ist stets viel zu tun im Haus und im Garten. Nun möchte sie wieder den Tanzsport aufnehmen, so hat sie sich beim Mixdorfer Schlaubegetümmel angegemeldet. Die ersten Trainingsstunden hatte sie bereits absolviert, am Sonntag gehörte sie mit zu den vielen Besuchern, die sich Umkleideräume, Tanzsaal, Küche und Gemeinschaftsräume anschauten. „Ja, unser Schwerpunkt liegt bei den Kindern und den Jugendlichen“, berichtete Vereinschefin Antje Kloß, aber auch junge Erwachsene tanzen mit, sogar Senioren, denn: Bewegung hält fit. 82 Mitglieder ist das Schlaubegetümmel stark, die Tänzer sind im Alter von drei bis 63 Jahren.

In Müllrose habe man Räumlichkeiten bei einer Firma im Kirchsteig 7 angemietet. „Unser Dank gilt dabei allen Freiwilligen, die mit angepackt haben, um unsere neuen Räume herzurichten“, betonte Antje Kloß. Beim Tag der offenen Tür konnte man sich nicht nur das Müllroser Quartier ansehen, viele Eltern nutzten auch die Gelegenheit zu einem Gespräch mit lieben Freunden, Kollegen und Nachbarn bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse. Die Kinder und Jugendlichen des Schlaubegetümmels kommen aus der ganzen Region zwischen Beeskow, Frankfurt und Eisenhüttenstadt.

Der Umzug hat viele Kräfte gebunden, die traditionelle Mixdorfer Weihnachtsgala wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Schlaubegetümmel wird in den nächsten Wochen zwar Weihnachtstänze einstudieren, aufgeführt werden diese auf den adventlichen Märkten in Müllrose und Beeskow.

Wer im Schlaubegetümmel mittanzen möchte, erreicht Vereinschefin Antje Kloß unter Tel. 033655 5146.