Mit Schonhammer und Sondierstab auf Kontrolle

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Baumexpertin Antonia Brüderl hat tausende Bäume der Gemeinde im Blick. Für mehrere Stunden am Tag kontrolliert sie Alleen, Parks und Wälder – mit Schonhammer, Sondierstab und Laser.

Wer in Schöneiche eine Frau mit einem Hammer an einen Baum klopfen sieht, der ist wahrscheinlich Antonia Brüderl begegnet. Die 38-Jährige ist seit zehn Jahren Baumfachfrau – nicht irgendwo, sondern in der „Waldgartenkulturgemeinde“. „Ich bin das ganze Jahr über draußen“, sagt Brüderl. Genau dreiviertel der Zeit ihrer vollen Stelle ist sie an der frischen Luft unterwegs, den Rest sitzt sie im Büro und pflegt Daten ins Baumkataster ein oder schreibt Rechnungen an Firmen der Baumpflege.

„Wir sind Momentan schon bei 13 000“, weiß die diplomierte Forstwirtin. Sie hat alle städtischen Bäume im Blick: 9000 stehen an Straßen, 3000 in Parkanlagen und 1000 auf Grundtücken der Gemeinde. Die Daten über den Standort des jeweiligen Baums, die Art, das Alter und die Krankheiten gibt sie in ihr „Handgerät“ ein – eine Art Smartphone für Baum-Daten. 9090, 9091, … jeder Baum erhält darin eine eigene Nummer. Bei älteren Exemplaren schaut sie einmal im Jahr und bei jüngeren alle drei Jahre vorbei.

Eicheln fallen zu Boden, es raschelt – und ein Jugendlicher hört lautstark Musik. Normale Geräusche am Arbeitsplatz der Baumexpertin. Im Märchenwald geht sie zielstrebig auf eine Birke zu. Mit dem Hartplastikkopf des Schonhammers klopft sie den Stamm ab – auf der Suche nach Schäden unter der Rinde. Sie horcht: „Es klingt hohl – viel Stammfäule“, ist ihr Urteil. Dann zieht sie ihren zirka 30 Zentimeter langen Sondierstab aus der Hüfttasche. „Hiermit lege ich den Stammfuß frei, um einen möglichen Pilzbefall zu erkennen.“ Mit ihrem Entfernungsmesser, eine Art Laserpointer, misst sie danach in welcher Höhe sich das Spechtloch befindet. An Straßenbäumen kontrolliert sie mit dem roten Lichtpunkt, wie tief die Äste auf die Fahrbahn hängen. „Für Lkw muss der Lichtraum 4,50 Meter Breite betragen“, erklärt die Expertin.

Bis die Gemeinde eine eigene Stelle für die Baumkontrolleurin einrichtete, leistete die Arbeit eine externe Firma. „Da heiß es dann bei vielen kleinen Ästen: Maßnahme!“, erklärt Antonia Brüderl. Das ging an den Geldbeutel Schöneiches. Sie sei da schon günstiger – und sie kennt die Natur.

„Totholz ist erst im nächsten Jahr sichtbar“, sagt die Forstwirtin. Von diesem trockenen Sommer sei davon also noch nichts zu sehen, dafür aus den Jahren davor. Von den insgesamt 34 abgestorbenen Bäumen seien viele Pionier-Arten gewesen, wie die Birke – anfällige Flachwurzler.

Zu Fuß kann Brüderl oft nur den unteren Stamm begutachten. Für eine bessere Übersicht, zum Beispiel über die „Wundflächen“ der vor Jahrzehnten in sechs Meter Höhe gekappten Allee in Fichtenau, benutzt sie einen Hubwagen: „Da kann ich den Stammkopf auf Risse prüfen.“ Beim Herbststurm vor einem Jahr stellte sie hier keine Schäden fest. „Dafür gab es viele Entwurzelungen im Schlosspark“, erinnert sie sich. Lokale Winde träfen gesunde, wie alte Bäume – „das ist höhere Gewalt.“

Und wie reagieren die Einwohner auf die Baumexpertin? Manchmal werde sie beschimpft, sagt Antonia Brüderl. „Für den einen lasse ich zu viel, für den anderen zu wenig abschneiden“, meint sie. Von den Bäumen beschwere sich keiner, sagt die Frau mit den brauen Locken augenzwinkernd. Natürlich sei es im Sommer angenehmer zu arbeiten. Dafür sehe sie im Winter die Baumkronen besser – „es gibt nur falsche Kleidung, kein schlechtes Wetter.“