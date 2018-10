Pendeln wider Willen

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Zustand der Ortsdurchfahrt der B 246 in Buckow war auf der jüngsten Gemeindevertreterversammlung in Rietz-Neuendorf Gegenstand einer lebhaften Diskussion. Die Straße war erst vor vier Jahren ausgebaut worden, die Ausführung der Straßenentwässerung sorgt jedoch für Lärm und Erschütterungen.

Als Ausweg war den Abgeordneten eine Beschlussvorlage vorgelegt worden, wonach der Verkehr in der Ortslage von 50 auf 30 km/h abgesenkt werden soll. Grund für die Unebenheiten ist, dass ein Teil der Regenentwässerung, das betrifft etwas ein Drittel der Strecke, als „Pendelfahrbahn“ ausgeführt ist. Das bedeutet, dass zwischen zwei Abläufen jeweils ein Hochpunkt vorgesehen ist, von dem aus das Wasser in die liefer liegenden Abläufe fließen soll. Dies sorgt jedoch, vor allem wenn Lkw passieren, für Erschütterungen und Krach. „Das ist eine Fehlplanung, man sollte die Ursache klar benennen!, forderte der Buckower Abgeordnete Karl-Heinz Schulz auf der jüngsten Versammlung der Gemeindevertreter in Rietz-Neuendorf. Daher schlägt er statt einer Behebung der Symptome per Geschwindigkeitsbegrenzung eine Beseitigung der „baulichen Mängel“, wie der Abgeordnete es wertet, vor: „Die Gullis in Parallelposition versetzen und eine neue Decke drauf!“ Ortsvorsteher Reinhard Grundemann, der wie Schulz im Gemeindeparlament als Abgeordneter sitzt, benannte als weiteres Problem die Position der Bushaltestellen. Diese wertete er als Gefahrenstelle.

„Ein Bus hält an der Wendeschleife, der andere an der Straße, das sorgt für Unklarheit und Unübersichtlichkeit.“ Ein Junge sei bereits im Ort angefahren worden. Grundemann teilte mit, im Ort habe sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für eine Verkehrsinsel und einen Zebrastreifen stark macht. „Fast alle Straßenanrainer haben unterschrieben.“ Der Groß Rietzer Abgeordnete und Ortsvorsteher Jörg Haase lobt die Idee mit Tempo 30. In seinem Ort, der jüngst auf diese Weise verkehrsberuhigt wurde, habe sich die Situation deutlich verbessert. Man könne nachts wieder schlafen.

„Wir haben jahrelang dafür gekämpft, mittlerweile sind die Leute happy!“ Der Abgeordnete Hartmut Noppe, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbands Oder-Spree ist, bestätigt, dass die Regenentwässerung in einem Teil der Ortslage holperig ist. „Die Zugmaschine neigt sich nach links, während sich gleichzeitig der Hänger nach rechts neigt, ein unhaltbarer Zustand!“ Dennoch widersprach er der Idee, Tempo 30 in der ganzen Ortslage einzuführen. Nur an den Gefahrenstellen sei dies notwendig.

Tempo 30 generell, nur nachts, nur für Lkw, in der ganzen Ortslage oder nur teilweise, was ist mit den Bushaltestellen? Im Verlauf der Debatte wurde immer deutlicher, dass es zu dem Thema noch großen Klärungsbedarf gibt, auch innerhalb des Ortes. Und so beschloss der Vorsitzende der Gemeindevertreterversammlung, Günter Poeschke, den Beschluss zurückzuziehen und das Thema in den Gremien erneut fachlich zu beraten.

Der Zustand der Ortsdurchfahrt nach dem Ausbau vor vier Jahren sorgt schon seit langem für Diskussionen. So wurde von Anwohnern schon vor vier Jahren hinterfragt, warum ein Drittel der Ortsdurchfahrt mittels der Pendelfahrbahn entwässert wird, während zwei Drittel der Strecke offenbar konventionell entwässert werden. „Wir haben hier, glaube ich, die einzige Pendelfahrbahn in ganz Deutschland“, unkte Karl-Heinz Schulz.