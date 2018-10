"Es gibt gemeinsame Interessen"

Michael Gabel

Berlin/Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, betont inhaltliche Gemeinsamkeiten mit der FDP, zum Beispiel in der Bildungspolitik. Mit Göring-Eckardt sprach Michael Gabel.

Frau Göring-Eckardt, die große Koalition verspricht die Rückkehr zur Sacharbeit. Sollte das nicht klappen und die Koalition auseinanderfallen - wie stünden diesmal Chancen für "Jamaika"?

Frau Merkel, Herr Seehofer und Frau Nahles lösen maximal die Probleme, die sie selbst geschaffen haben, aber nicht die drängenden Probleme der Menschen im Land. Dabei sind CDU und CSU mit sich selbst genauso im Unreinen wie Union und SPD miteinander. Es fällt mir sehr schwer vorzustellen, wie und mit welcher Union man überhaupt im Falle eines Auseinanderfallens der großen Koalition über "Jamaika" sprechen sollte.

Haben sich die Grünen - auch durch Hintergrundrunden - mit der FDP wieder einigermaßen ausgesöhnt, so dass wieder mehr Vertrauen untereinander entstanden ist?

Es geht nicht um Versöhnung, wir hatten ja keinen Streit, wie man sich das im Privaten so vorstellt. Die FDP hatte einfach im Wahlkampf die Backen dick aufgeblasen und dann bei den Verhandlungen gemerkt, dass sie noch nicht so weit waren. Sei's drum. Man trifft sich ja jetzt im Bundestagsalltag regelmäßig, arbeitet in den Ausschüssen zusammen und bekommt mit, wie der andere tickt. In der Wohn-, Klima- oder Finanzpolitik liegen wir aber meilenweit auseinander. Es ist wichtig, dass Bürger wissen, welche Alternativen sie haben und damit im Fall von Verhandlungen allen klar ist, wem was wirklich wichtig ist.

Was wollen die Grünen zum Beispiel über den Bundesrat dazu beitragen, damit eine Rückkehr zur Sacharbeit möglich ist?

Ich knüpfe mal an die FDP-Frage von eben an. In der Innen- oder der Bildungspolitik etwa gibt es auch gemeinsame Interessen. Beispiel Bildungspolitik: Die Regierung braucht unsere Stimmen für eine Zweidrittel-Mehrheit für eine Grundgesetzänderung, damit der Bund Schulen zum Beispiel besser mit Computern ausstatten kann. FDP und Grüne wollen aber zusätzlich, dass der Bund den Ländern insgesamt finanziell mehr helfen darf, damit alle Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland gleichere und bessere Bildungschancen haben. Das Geld ist da, die Union ist nur aus ideologischen Gründen dagegen. Darüber verhandeln wir jetzt. Das ist Sacharbeit und das ist gut so.