Schießen ist zu gefährlich

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Tiergehege Eisenhüttenstadt sind sie jedes Mal eine Freude. Doch in den umliegenden Wäldern und teilweise sogar in der Innenstadt sind sie manchem ein Dorn im Auge. Die Rede ist von Wildschweinen. Die pflügen derzeit an vielen Stellen den Boden um.

Auf dem Weg ins Tiergehege Eisenhüttenstadt sind die Spuren der Wildschweine nicht zu übersehen. Am Waldrand haben sie ganze Flächen mal eben komplett durchgewühlt. Von einer Wildschweinplage will derzeit noch niemand reden, aber das Problem ist auch im Rathaus bekannt. „In den Diehloer Bergen, im Stadion Fürstenberg und auf der Insel treten Wildschweine momentan verstärkt in Erscheinung“, sagt Mario Schücke, Sachbearbeiter im Bereich Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung. Ansonsten gebe es gerade wenige Hinweise aus der Bevölkerung. Das sei schon mal anders gewesen. Im Sommer sei in der Pawlowallee ein Wildschein gesehen worden, mitten im Flächendenkmal also. Doch dabei handelte es sich offensichtlich um eine Eintagsfliege.

Auf dem Inselfriedhof hingegen scheinen sich einige der Tiere zurzeit wieder recht wohl zu fühlen. Zum Ärger der Besucher. Die Schwarzkittel kommen unter anderem durch ein Loch im Zaun links hinter dem Friedhofsgebäude. Bereits im August hatte das Rathaus zugesichert, dass dieser zeitnah repariert wird. Doch nach Angaben der Friedhofsverwaltung hat sich bislang nichts getan. Das Wühlen und Sielen geht munter weiter.

Theoretisch könnten Jäger einer Pächtergemeinschaft die Tiere selbst auf dem Friedhof mit Waffen erlegen. Eine Sondergenehmigung, die jedes Jahr neu bei der Unteren Jagdbehörde in Beeskow beantragt werden muss, liege vor. „Aber das ist natürlich ein heikles Thema. Zum einen, weil es sich um einen Friedhof handele, zum anderen weil „da Menschen zu allen möglichen Zeiten unterwegs sind. Das Risiko, jemanden zu treffen, ist einfach zu groß“, sagt Wolfgang Beitsch, der Obmann der Jäger. Lediglich hinter dem Friedhofsgelände habe man schon mal einige Sauen zur Strecke gebracht, erklärt er.

Ähnlich verhalte es sich auf der Insel, die von morgens bis abends von Spaziergängern und Sportlern genutzt wird. Auch dort könnten sich Beitsch und seine Kollegen legal auf die Lauer legen, doch auch dort ist schlicht das Risiko zu groß. Dabei hat sich auf der Insel bereits gezeigt, dass Wildschweine mit Vorsicht zu genießen sind, vor allem wenn sie Frischlinge haben. „Auf der Insel hat eine Bache in diesem Jahr sogar einen Hund angegriffen“, weiß Beitsch. Die einzige sichere Möglichkeit, die bislang bleibt, ist das Vergrämen. Beitsch und seine Leute seien bereits mit Hunden durch den Wald gezogen. Doch Ruhe herrsche danach meist nur etwa einen Monat.

Um so wichtiger erscheint es, dass die Wildtiere auf ihren Touren nicht noch zusätzlich in die Stadt oder das Dorf gelockt werden, beispielsweise durch leicht zugängliches Futter. Essensreste oder heruntergefallenes Obst sind für die Tiere ein wahrer Luxus. Und wenn sie es wiederholt finden, kommen sie immer wieder zurück.

Auch in den Wald gehören keine Äpfel, Bananen oder Kartoffelreste. „Es kam aber schon vor, dass Personen ganze Ladungen alter Äpfel, die sie nicht im Tiergehege losgeworden sind, in den Wald gekippt haben.“, berichtet Mario Schücke vom Ordnungsamt der Stadt. Das ist verboten. Wer dabei erwischt wird, der darf mit einem saftigen Bußgeld rechnen.